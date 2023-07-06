Повторний виїзд. Коли хлопцям до 18 років забороняють перетинати кордон — Finance.ua

Повторний виїзд. Коли хлопцям до 18 років забороняють перетинати кордон Сьогодні 20:33

Виїзд за кордон чоловіків 18−60 років під час дії воєнного стану заборонений за винятками певних категорій. При цьому на виїзд юнаків 17 років прямих обмежень немає.

Втім, чимало хлопців 16−17 років, які навчаються за кордоном, остерігаються їхати в Україну на канікули. Чи випустять неповнолітніх за кордон повторно, TRAVEL РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії «Максим Боярчуков та Партнери» Максим Боярчуков.

— Чи зможуть неповнолітні хлопці, які навчаються у школі чи виші за кордоном, приїхати в Україну та потім повернутися в іншу країну?

Оцінюючи перспективи виїзду неповнолітніх студентів закордонних ВНЗ за межі України, необхідно враховувати теоретичний і практичний аспекти питання.

Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» поділяє громадян України на категорії щодо військового обов’язку:

призовники — особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві та призначені для комплектування військових формувань у мирний час та в особливий період.

На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі і не заброньовані на період мобілізації. Тобто, призовники не є тими особами, що призиваються на військову службу під час мобілізації.

При цьому порядок виїзду за кордон регулюється Постановою КМУ «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», де передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Тобто теоретично неповнолітні хлопці (17 років), які вже рік і більше навчаються у школі чи ВНЗ за кордоном, можуть виїхати за межі України.

Проте практично є більш ніж достатньо механізмів заборонити виїзд такій особі. В силу положень закону «Про прикордонний контроль», підставою для відмови в перетині державного кордону є відсутність документів, необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту в передбачених законодавством випадках.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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