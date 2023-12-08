Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: повний перелік — Finance.ua
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Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: повний перелік

Особисті фінанси
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Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: повний перелік
Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: повний перелік
Військові, як і всі інші працевлаштовані українці, мають право на отримання пенсії. Для призначення виплат їм потрібно подати відповідну заяву із документами до районного територіального центру комплектування — ТЦК.
В яких випадках військові можуть отримати пенсію і які документи потрібні для її призначення — повідомили в Пенсійному фонді.

Військові можуть отримати пенсію у таких випадках:

  • за вислугу років — за умови, якщо на день звільнення військовий вже досяг 45-річного віку, у нього є 25 років і більше страхового стажу, із яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах;
  • через набуту інвалідність — виплати нараховують військовому після звільнення, незалежно від віку та тривалості служби. На призначення виплат також мають право воїни ЗСУ, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби;

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  • через втрату годувальника — її отримують родини загиблих або зниклих безвісти військових. Допомога від держави призначається непрацездатним членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців. Також пенсія призначається, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.
Які документи потрібні для призначення «військової» пенсії: повний перелік
Пенсійний фонд зазначив, що у 2022 році максимальна пенсія для військового складала трохи більш як 20 тис грн.
Для того, аби військовому нарахували пенсію, йому слід подати разом із заявою перелік документів:
  • грошовий атестат (з останнього місця служби);
  • довідку про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці;
  • витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;
  • паспорт;
  • податковий номер;
  • витяг про реєстрацію місця проживання особи;
  • довідку ОК-5 з Пенсійного фонду;
  • довідку з реквізитами банківського рахунку.
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Якщо родина втратила годувальника, то їй потрібно надати наступні документи:
  • витяг ЦВЛК;
  • свідоцтва, які підтверджують родинний зв’язок (свідоцтва про народження, про шлюб тощо);
  • довідки про навчання дітей.
Додатково для призначення пенсії по інвалідності варто подати такі документи:
  • довідку медико-соціальної експертної комісії;
  • свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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