Які документи необхідні особам без громадянства, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон — Finance.ua

Які документи необхідні особам без громадянства, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Які документи необхідні особам без громадянства, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон

Особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, для виїзду за кордон потрібно оформити спеціальне посвідчення. Заява подається особисто або через законного представника.

Про це нагадує Міграційна служба Дніпропетровської області.

Які документи потрібні

Щоб отримати посвідчення для виїзду за кордон, особа без громадянства має подати:

посвідку на постійне або тимчасове проживання, видану в Україні;

квитанцію про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує звільнення від нього;

якщо документи подає представник — документ, що посвідчує його особу, і підтвердження повноважень.

Якщо посвідчення оформлюється на дитину до 12 років або особу, яка не може пересуватися самостійно через тривалу хворобу й потребує термінового лікування за кордоном, то додатково потрібна кольорова фотокартка 10×15 см (для сканування обличчя), яка має відповідати міжнародним стандартам ICAO.

Якщо в документ вносяться дані про дитину, то також подаються:

свідоцтво про народження дитини;

посвідка на постійне або тимчасове проживання дитини;

для дітей віком від 5 до 16 років — дві фотокартки 3,5×4,5 см (одна вклеюється до посвідчення, інша додається до заяви батьків).

Оригінали документів (окрім квитанцій) повертаються заявнику, а до заяви додаються копії.

Скільки часу займає оформлення

Посвідчення для виїзду за кордон видається протягом 15 робочих днів з моменту подання заяви та повного пакета документів.

Нагадаємо, у 2019 році громадянство за правом народження отримали 15 тисяч 563 особи, у 2020 році — 10 тисяч 681, у 2021 році — 11 тисяч 982, у 2022 році — 8 тисяч 461, у 2023 році — 9 тисяч 294, у 2024 році — 6 тисяч 785.

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Громадянство України надається також за територіальним походженням. У 2019 році на цій підставі громадянство отримали 3,5 тисячі осіб, у 2020 році — 2 тисячі 671, у 2021 році — 2 тисячі 615, у 2022 році — 1 тисяча 193, у 2023 році — 1 тисяча 309, у 2024 році — 1 тисяча 98.

7 серпня 2024 року президент подав до Верховної Ради проєкт Закону № 11 469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства в Україні.

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов опублікував роз’яснення до законопроєкту № 11469 про множинне громадянство і заявив, що документ стане одним із інструментів, який допоможе зберегти майбутнє нації.

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