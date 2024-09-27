Які доходи враховують у разі надання субсидії — Finance.ua

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Які доходи враховують у разі надання субсидії

Особисті фінанси
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Які доходи враховують у разі надання субсидії
Які доходи враховують у разі надання субсидії, freepik
Житлова субсидія — це адресна державна соціальна допомога людям, які не можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги.
Зараз діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації.

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У разі надання субсидії враховують:
  • заробітну плату в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;
  • грошове забезпечення військовослужбовців;
  • пенсію, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;
  • стипендію, зокрема із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їхнього числа);
  • соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, зокрема пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
  • допомогу по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
  • грошові перекази, отримані з-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовані особою.
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Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні нараховуватимуть житлові субсидії на опалювальний сезон відповідно до нового порядку. Субсидія за жовтень враховуватиметься за 15 днів незалежно від точної дати початку опалювального сезону. Таким чином субсидію за жовтень нараховуватимуть, спираючись на початок опалювального сезону в більшості українських міст. А також отримувачі субсидії продовжуватимуть і надалі отримувати допомогу.
Детальніше про те, хто і як її може отримати та про які суми йдеться, читайте в статті Finance.ua:

Житлова субсидія в Україні: як розрахувати та хто може отримати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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