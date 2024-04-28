Які банки видали найбільше кредитів підприємцям за держгарантіями на портфельній основі (інфографіка) — Finance.ua
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Які банки видали найбільше кредитів підприємцям за держгарантіями на портфельній основі (інфографіка)

Казна та Політика
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Які банки видали найбільше кредитів підприємцям за держгарантіями на портфельній основі (інфографіка)
Які банки видали найбільше кредитів підприємцям за держгарантіями на портфельній основі (інфографіка)
Мікро-, малий та середній бізнес з грудня 2020 року отримав від банків-кредиторів кредитів під державні гарантії на портфельній основі на 111,8 млрд грн. Зокрема, у березні було видано кредитів на 3,9 млрд грн.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
«У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 35 069 кредитів на загальну суму 111,8 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
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Станом на 1 квітня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 001 кредит на суму 63,8 млрд гривень.
Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,9 млрд гривень. Це близько 66% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).
При цьому в березні 2024 року укладено 1 037 кредитних договорів на суму понад 3,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,1 млрд гривень.

Які банки видали найбільше кредитів

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «ПриватБанк»: 11 747 кредитів на загальну суму 19,4 млрд грн, що становить 55% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.
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Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 998 кредитів на 11,6 млрд грн (89% від ліміту банку).
«Укргазбанк» закриває трійку лідерів: 768 кредитів на 8,7 млрд грн (62% від свого ліміту).
Які банки видали найбільше кредитів підприємцям за держгарантіями на портфельній основі (інфографіка)
Найбільший обсяг кредитів обслуговується у:
  • Києві - 2 021 кредит на 7,2 млрд грн:
  • Дніпропетровській області - 1 419 кредитів на 4,8 млрд грн;
  • Львівській області - 1 612 кредитів на 4,8 млрд грн;
  • Київській області - 1 168 кредитів на 4,2 млрд гривень.
Які банки видали найбільше кредитів підприємцям за держгарантіями на портфельній основі (інфографіка)
За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:
  • сільське господарство — 4 766 кредитів на загальну суму 28,6 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 7 627 кредитів на 16,6 млрд грн;
  • переробна промисловість — 2 727 кредитів на 12,5 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1 070 кредитів на 2,3 млрд грн;
  • будівництво — 429 кредитів на 1,4 млрд грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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