Які банки видали найбільше кредитів підприємцям за держгарантіями на портфельній основі (інфографіка) — Finance.ua

Які банки видали найбільше кредитів підприємцям за держгарантіями на портфельній основі (інфографіка) Сьогодні 06:07 — Казна та Політика

Які банки видали найбільше кредитів підприємцям за держгарантіями на портфельній основі (інфографіка)

Мікро-, малий та середній бізнес з грудня 2020 року отримав від банків-кредиторів кредитів під державні гарантії на портфельній основі на 111,8 млрд грн. Зокрема, у березні було видано кредитів на 3,9 млрд грн.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

«У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 35 069 кредитів на загальну суму 111,8 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

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Станом на 1 квітня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 001 кредит на суму 63,8 млрд гривень.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,9 млрд гривень. Це близько 66% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

При цьому в березні 2024 року укладено 1 037 кредитних договорів на суму понад 3,9 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,1 млрд гривень.

Які банки видали найбільше кредитів

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «ПриватБанк»: 11 747 кредитів на загальну суму 19,4 млрд грн, що становить 55% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

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Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 998 кредитів на 11,6 млрд грн (89% від ліміту банку).

«Укргазбанк» закриває трійку лідерів: 768 кредитів на 8,7 млрд грн (62% від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у:

Києві - 2 021 кредит на 7,2 млрд грн:

Дніпропетровській області - 1 419 кредитів на 4,8 млрд грн;

Львівській області - 1 612 кредитів на 4,8 млрд грн;

Київській області - 1 168 кредитів на 4,2 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство — 4 766 кредитів на загальну суму 28,6 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 7 627 кредитів на 16,6 млрд грн;

переробна промисловість — 2 727 кредитів на 12,5 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1 070 кредитів на 2,3 млрд грн;

будівництво — 429 кредитів на 1,4 млрд грн.

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