Які автомобілі українці можуть ввозити без мита: пояснення уряду — Finance.ua

Які автомобілі українці можуть ввозити без мита: пояснення уряду Вчора 19:45 — Казна та Політика

Які автомобілі українці можуть ввозити без мита: пояснення уряду

Електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень і без сплати податків.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю LB.ua

«В принципі, як альтернативу, ми залишили абсолютно без оподаткування, без мита, без ПДВ електроавтомобілі... Таким чином електромобілі можуть завозитися в Україну без обмежень і без жодних платежів, сплат податків. Знову ж таки, вони можуть реєструватися через «Дію», — зазначив Шмигаль.

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За його словами, таким способом влада стимулює і просить громадян переходити на електротранспорт, що значно краще і з точки зору екології, і з точки зору наявності більших електроенергоресурсів.

«Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі — це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість», — додав прем’єр.

Водночас Шмигаль підкреслив, що гуманітарна допомога для фронту у вигляді пікапів або джипів і надалі не оподатковуватиметься.

«Ми ж не забороняємо ввозити гуманітарну допомогу для фронту у вигляді пікапів або джипів, вони і далі не оподатковуються. Тобто, якщо для фронту ми веземо дизельний або бензин-автомобіль, він також не підлягає оподаткуванню ні ПДВ, ні митом. Він заїжджає як гуманітарка. Тому всі можливості для фронту у нас відкриті, як і було раніше», — сказав глава уряду.

Довідка Finance.ua:

1 липня вступив у дію Закон України щодо перегляду окремих пільг оподаткування. Відтак електрокари звільнено від сплати пенсійного збору при першій реєстрації. Не оподатковують лише легкові електромобілі. Гібридних авто ця норма не стосується.

Укрінформ За матеріалами:

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