Названо найпопулярніший новий автомобіль серед українців у червні — Finance.ua

Названо найпопулярніший новий автомобіль серед українців у червні Вчора 06:25 — Технології&Авто

У перший місяць літа на українському ринку нових легкових автомобілів було реалізовано 2,9 тис. автівок. Якщо порівнювати із травнем, то продажі та реєстрації нових легкових авто збільшились на 14 відсотків.

Про це свідчать дані Асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster, в активі якого 168 реєстрацій. На українському ринку кросовер пропонується із двома двигунами. Перший — це 1,6-літровий бензиновий мотор Євро-6 потужністю 115 к.с., що поєднується з 5- або 6-ступінчастою МКПП. Другий — 1,5-літровий дизельний двигун віддачею 110 кінських сил. «Дизель» може працювати у зв’язці з механічною 6-швидкісною трансмісією, а також з автоматичною/роботизованою 6-ступеневою КПП з подвійним зчепленням. Привід може бути передній або повний.

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Ціни на Renault Duster починаються від 528 400 грн. Топова версія обійдеться у 659 800 грн.

Бестселером травня став кросовер Toyota RAV-4. Минулого місяця його купили 136 разів.

Довідка Finance.ua:

Українці почали відмовлятися від автомобілів. Як повідомляють аналітики Укравтопрому, у травні було зареєстровано на 67% більше електромобілів, ніж у травні 2021 року. У середньому попит, за даними аналітиків OLX, зріс у три-сім разів.

На електромобілі — у 7 разів.

На електросамокати та гіроскутери — утричі.

На електроскутери — у 4,7 разу.

Відповідно, з попиту побільшало і пропозицій. Наприкінці квітня продавці пропонували 226 електрокарів та 114 гібридів, а зараз пропозицій стало у 3-4 рази більше.

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