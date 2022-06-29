В Україні закінчується безкоштовне розмитнення «євроблях» — Finance.ua

В Україні закінчується безкоштовне розмитнення «євроблях» Вчора 10:33 — Технології&Авто

Так зване «нульове» розмитнення добігає кінця. Від початку його дії в Україну завезли 211 тис. автомобілів. У червні кількість завезеного транспорту помітно збільшилася на тлі скасування пільг.

Як повідомив нардеп Ярослав Желєзняк, протягом останніх двох тижнів зареєстрували на українські номери 48 тис. автомобілів. Так, якщо раніше у будні дні кордон перетинало 3,2 тис. євроблях, то зараз — близько 4,7 тис.

Нагадаємо, напередодні народні депутати повернули мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня. У пояснювальній записці до законопроекту йшлося, що нульове розмитнення коштувало казні 13 мільярдів гривень.

Також зазначалося, що, за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становили близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита.

Незабаром розмитнити автомобіль можна буде через застосунок «Дія». Це має допомогти викорінити корупцію на митниці, а також показати реальну вартість транспорту для реєстрації в Україні.

MMR За матеріалами:

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