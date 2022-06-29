В Україні закінчується безкоштовне розмитнення «євроблях» — Finance.ua
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В Україні закінчується безкоштовне розмитнення «євроблях»

Технології&Авто
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Так зване «нульове» розмитнення добігає кінця. Від початку його дії в Україну завезли 211 тис. автомобілів. У червні кількість завезеного транспорту помітно збільшилася на тлі скасування пільг.
Як повідомив нардеп Ярослав Желєзняк, протягом останніх двох тижнів зареєстрували на українські номери 48 тис. автомобілів. Так, якщо раніше у будні дні кордон перетинало 3,2 тис. євроблях, то зараз — близько 4,7 тис.
Нагадаємо, напередодні народні депутати повернули мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня. У пояснювальній записці до законопроекту йшлося, що нульове розмитнення коштувало казні 13 мільярдів гривень.
Також зазначалося, що, за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становили близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита.
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Незабаром розмитнити автомобіль можна буде через застосунок «Дія». Це має допомогти викорінити корупцію на митниці, а також показати реальну вартість транспорту для реєстрації в Україні.

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За матеріалами:
MMR
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