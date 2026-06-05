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Які автомобілі можуть проїхати понад 800 км «на одному баку»

Технології&Авто
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Renault Symbioz
Renault Symbioz
Запас ходу залишається одним із ключових критеріїв під час вибору автомобіля, особливо для тих, хто часто подорожує на великі відстані. Експерти німецького видання Auto Bild провели випробування та визначили моделі, які в реальних умовах здатні подолати понад 800 км без дозаправлення.

Ліфтбек: Skoda Superb

Найкращий результат у тестах показав ліфтбек Skoda Superb 2.0 TDI DSG 4×4. Автомобіль оснащений 193-сильним турбодизельним двигуном, роботизованою коробкою передач і системою повного приводу.
Модель поєднує хорошу динаміку, високий рівень комфорту та просторий салон. За середньої витрати пального близько 6 л на 100 км і паливного бака на 66 літрів автомобіль зміг подолати 1100 км без дозаправлення. У спокійному режимі руху витрата пального може опускатися навіть нижче 5 л на 100 км.

Компактний гібрид: Renault Symbioz

Серед гібридних моделей найкращий результат продемонстрував компактний кросовер Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid.
Автомобіль отримав гібридну силову установку потужністю 143 к. с., яка поєднує бензиновий двигун, електромотор та автоматичну трансмісію. Під час випробувань модель показала запас ходу на рівні 905 км.
Експерти також відзначили вдале співвідношення вартості та технічного оснащення, а також сучасний набір електронних систем допомоги водію.

Сімейний SUV: Kia Sorento

Для великих родин та тривалих подорожей одним із найкращих варіантів назвали Kia Sorento 2.2 CRDi AWD.
Кросовер доступний у семимісному виконанні та має дуже місткий багажник, обсяг якого при складених сидіннях перевищує 2000 літрів. Під капотом встановлений 194-сильний дизельний двигун.
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Попри значні габарити та повний привід, автомобіль здатний проїхати до 881 км на одному баку пального, що є хорошим показником для цього сегмента.

Преміальний універсал: Mercedes-Benz E-Class

До списку найвитриваліших автомобілів також увійшов універсал Mercedes-Benz E 450 d 4Matic T-Modell.
Модель оснащена шестициліндровим бітурбодизелем потужністю 390 к. с., який дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,8 секунди. Водночас середня витрата пального становить лише 7,3 л на 100 км, а в економічному режимі — близько 5,8 л.
Завдяки цьому одного бака вистачає більш ніж на 900 км пробігу, що робить автомобіль одночасно швидким і придатним для далеких поїздок.
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Дизельні моделі поки залишаються попереду

Результати випробувань показали, що найбільший запас ходу й надалі демонструють автомобілі з дизельними двигунами. Водночас сучасні гібридні моделі поступово скорочують відставання та вже можуть конкурувати з традиційними силовими установками за показниками автономності.
За матеріалами:
Novyny.live
АвтоПальне
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