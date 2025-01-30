Які автомобілі купують українці в салонах (інфографіка) — Finance.ua
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Які автомобілі купують українці в салонах (інфографіка)

Технології&Авто
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Які автомобілі купують українці в салонах (інфографіка)
Які автомобілі купують українці в салонах (інфографіка)
Українці протягом 2024 року купили майже 70 тисяч нових автомобілів (+14,7% порівняно з попереднім роком), витративши на це понад 125 млрд гривень. Найпопулярнішими марками були Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda та BMW, а кольорами — білий та сірий. Попит на нові автомобілі відновлюється, але до показників 2021-го або 2013 року далеко.
«Слово і діло» дослідило, скільки автомобілів було куплено в салонах під час війни.
Перед початком війни в Україні попит на нові автомобілі трохи знизився: українці купили 213,3 тисячі машин. Найпопулярнішими марками були Hyundai, ЗАЗ, КІА, Geely та Toyota.
Після початку війни в 2014 році попит на нові автомобілі впав удвічі: за рік салони продали 97 тисяч штук (варто враховувати, що це дані без окупованих територій). Топ популярних марок майже не змінився — Toyota, Geely, ЗАЗ, Hyundai та Volkswagen.
У 2015 році інтерес українців до нових автомобілів впав ще більше: за рік було куплено 46,5 тисяч машин (-52%). Найпопулярнішими брендами були Toyota, Renault, ЗАЗ, Nissan та Ford.
Які автомобілі купують українці в салонах (інфографіка)
У 2016-му на ринку нових автомобілів відбулося пожвавлення: українці купили 65,6 тисяч машин (+40,9%). Купували переважно Toyota, Renault, Volkswagen, КІА та Skoda.
У 2017 та 2018 роках українці купили 82,2 тисяч (+25,5%) та 81,9 тисяч (-0,5%) нових автомобілів. У трійку найпопулярніших марок два роки поспіль входили Toyota, Renault та Volkswagen.
У 2019 році українці купили в салонах 88,4 тисяч автомобілів (+8%), у 2020 році — 85,5 тисяч (-3,4%). Але п’ятірка улюблених брендів у ті два роки трохи змінилася: Renault, Toyota, KIA, Skoda та Nissan.
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В 2021 році українці купили більше 103 тисяч нових автомобілів — це на 20,8% більше, ніж роком раніше. Популярними були ті самі Toyota, Renault, КIA, Skoda і Nissan.
У перший рік повномасштабної війни ринок нових автомобілів скоротився на 63,3%: українці купили лише 37,9 тисяч нових машин. В Укравтопромі зазначили, що це найгірший результат з початку сторіччя.
До п’ятірки найпопулярніших марок увійшли Toyota, Renault, Skoda, Hyundai та Volkswagen.
В 2023 році українці купили майже 61 тисячу нових автомобілів (+60,6%), заплативши за них більше 105,5 млрд гривень. Найчастіше в салонах купували Toyota, Renault, Volkswagen та Skoda. Крім того, до п’ятірки найпопулярніших марок увійшла німецька BMW.
Кожен третій новий автомобіль у тому році був білого кольору. Сірий та чорний були на другому та третьому місці за популярністю, далі — синій та червоний.
Минулого року було зареєстровано 69,8 тисяч нових автомобілів (+14,7%) загальною вартістю понад 125 млрд гривень. Найпопулярнішими марками були Toyota, Renault, Skoda, Volkswagen та BMW, а кольорами — білий, сірий, чорний, синій та зелений.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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