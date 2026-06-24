Які авто найпопулярніші в ЄС (інфографіка)

За підсумками травня продажі нових легкових автомобілів у Європейському Союзі збільшилися на 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року − до 955 тисяч одиниць.
В Європі люди обирають гібридні авто через відсутність залежності від розетки, високу паливну економічність та універсальність.
Це дозволяє їздити без суттєвих обмежень, економити та обходити екологічні обмеження у великих містах.
Електроавто зросли на 42%
Стрибки продажів електромобілів пов’язують з кількома чинниками: високими цінами на пальне через війну на Близькому Сході. Проблеми на АЗС змушують споживачів дедалі частіше відмовлятися від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.
Нагадаємо, новий кросовер Renault вийшов на ринок України. Модель поповнила C-сегмент бренду та зайняла нішу між компактними міськими кросоверами і більшими сімейними SUV. Початкова ціна новинки становить 1 176 900 грн або близько 26 200 доларів.
Водночас нове дослідження показало, які автомобільні бренди виявилися найнадійнішими після трьох років експлуатації. Лідером рейтингу вже четвертий рік поспіль став Lexus, тоді як деякі популярні марки опинилися серед аутсайдерів через велику кількість технічних несправностей.
До трійки лідерів також увійшли: Buick — 160 проблем на 100 автомобілів; MINI — 168 проблем на 100 автомобілів.