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Які авто найпопулярніші в ЄС (інфографіка)

Технології&Авто
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Які авто найпопулярніші в ЄС (інфографіка)
Які авто найпопулярніші в ЄС (інфографіка)
Найпопулярнішими в ЄС виявилися гібриди, а найвищі темпи зростання продемонстрував сегмент електричних авто (+42,9%).
Про це йдеться в дослідженні Європейської асоціації автовиробників.
За підсумками травня продажі нових легкових автомобілів у Європейському Союзі збільшилися на 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року − до 955 тисяч одиниць.
<i>інфографіка </i><i>Європейської асоціації автовиробників. </i>
інфографіка Європейської асоціації автовиробників.
В Європі люди обирають гібридні авто через відсутність залежності від розетки, високу паливну економічність та універсальність.
Це дозволяє їздити без суттєвих обмежень, економити та обходити екологічні обмеження у великих містах.
<i>інфографіка </i><i>Європейської асоціації автовиробників. </i>
інфографіка Європейської асоціації автовиробників.

Електроавто зросли на 42%

Стрибки продажів електромобілів пов’язують з кількома чинниками: високими цінами на пальне через війну на Близькому Сході. Проблеми на АЗС змушують споживачів дедалі частіше відмовлятися від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.
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Реєстрація нових автомобілів у ЄС за типом силової установки

  1. Гібридні автомобілі (HEV) — 345 427 реєстрацій (+9,7%).
  2. Бензинові автомобілі — 210 383 од. (-20,1%).
  3. Електромобілі (BEV) — 203 417 од. (+42,9%).
  4. Плагін-гібриди (PHEV) — 98 553 од. (+12,2%).
  5. Дизельні автомобілі — 69 482 од. (-19%).
Інші типи авто — 27 751 од. (-12%).
<i>інфографіка </i><i>Європейської асоціації автовиробників. </i>
інфографіка Європейської асоціації автовиробників.
Нагадаємо, новий кросовер Renault вийшов на ринок України. Модель поповнила C-сегмент бренду та зайняла нішу між компактними міськими кросоверами і більшими сімейними SUV. Початкова ціна новинки становить 1 176 900 грн або близько 26 200 доларів.
Водночас нове дослідження показало, які автомобільні бренди виявилися найнадійнішими після трьох років експлуатації. Лідером рейтингу вже четвертий рік поспіль став Lexus, тоді як деякі популярні марки опинилися серед аутсайдерів через велику кількість технічних несправностей.
До трійки лідерів також увійшли: Buick — 160 проблем на 100 автомобілів; MINI — 168 проблем на 100 автомобілів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоЄС
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