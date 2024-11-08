Які активи не переходять нащадкам — Finance.ua

Які активи не переходять нащадкам Сьогодні 17:04

Які активи не переходять нащадкам

Експерти розповіли, що саме не входить до складу спадщини.

Про це повідомила Громадська приймальня Харківської правозахисної групи.

не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема: Відповідно до ст. 1219 Цивільного Кодексу України

1) особисті немайнові права;

2) право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами;

3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;

5) права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 цього Кодексу.

Нагадаємо, в якій строк подається заява про прийняття спадщини. Така заява має бути подана до державної нотаріальної контори чи до приватного нотаріуса (на вибір спадкоємця) за місцем відкриття спадщини.

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

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Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходження основної частини рухомого майна.

При цьому, необхідно мати на увазі, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою, а часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

Заява про прийняття спадщини подається в 6 -місячний строк з часу відкриття спадщини.

Хто автоматично приймає спадщину

Незалежно від того чи подавалась заява про прийняття спадщини від імені малолітньої чи неповнолітньою особою, чи була зареєстрована малолітня або неповнолітня особа разом із спадкодавцем на момент смерті — вони приймають спадщину автоматично.

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