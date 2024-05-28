Яке покарання передбачено за несплату єдиного соціального внеску — Finance.ua

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Яке покарання передбачено за несплату єдиного соціального внеску

Особисті фінанси
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Яке покарання передбачено за несплату єдиного соціального внеску
Яке покарання передбачено за несплату єдиного соціального внеску
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли про наслідки несплати Єдиного соціального внеску.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — страховий внесок, збір якого здійснюється з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
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Важливо! Сплата єдиного внеску, яка є обов’язковою для платників податків, — одна з умов зарахування періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком та інших соціальних виплат.
Перелік платників єдиного внеску визначено статтею 4 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».Терміни сплати ЄСВ:
  • для платників єдиного внеску — не пізніше 20 числа наступного місяця, що настає за місяцем, за який сплачується єдиний внесок;
  • для фізичних осіб — підприємців, осіб які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств — до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;
  • для гірничих підприємств — не пізніше 28 числа наступного місяця, за який сплачується єдиний внесок.
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Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями із сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати.

Відповідальність за несплату

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.
Перевірити стан сплати ЄСВ, переглянути інформацію про страховий стаж, отримати довідки з QR-кодом щодо страхового стажу чи заробітної можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua:
  • страхувальники — в «Е-кабінеті страхувальника»
  • застраховані особи — в особистому кабінеті.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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