Яке майно не ділиться при розірванні шлюбу — перелік

Договір про поділ майна допомагає подружжю розділити спільну власність без конфліктів і зайвих суперечок

Українське законодавство дозволяє подружжю поділити спільне майно не лише після розлучення, а й під час шлюбу. Зробити це можна за взаємною згодою — уклавши спеціальний договір про поділ майна. Такий документ допомагає офіційно визначити, кому саме належатиме спільно нажите майно, і уникнути суперечок у майбутньому.

Із посиланням на Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповідаємо, що треба знати про цей документ.

Що таке договір про поділ майна

У законодавстві немає чіткого визначення такого договору, однак на практиці його широко використовують.

Фактично це домовленість між чоловіком і дружиною, у якій вони визначають, як буде поділено їхнє спільне майно — як рухоме, так і нерухоме.

Читайте також Хто буде платити за іпотеку після розлучення

Після підписання договору спільна власність припиняється, а майно переходить в особисту власність кожного з подружжя.

Такий договір обов’язково посвідчується нотаріусом.

Яке майно не підлягає поділу

Не все майно, яке має подружжя, можна ділити. Закон визначає перелік речей, які вважаються особистою приватною власністю одного з подружжя.

До них належать:

майно, придбане до шлюбу;

подарунки або спадщина, отримані під час шлюбу;

майно, куплене за особисті кошти одного з подружжя;

житло або земля, отримані через приватизацію;

речі індивідуального користування (зокрема коштовності);

премії, нагороди та інші відзнаки за особисті заслуги;

страхові виплати або компенсації за шкоду;

майно, придбане під час фактичного окремого проживання.

Такі речі не включаються до договору про поділ майна.

Чи завжди майно ділять порівну

За загальним правилом, під час поділу спільного майна частки чоловіка і дружини вважаються рівними.

Однак подружжя може домовитися і про інший розподіл. Наприклад, у договорі можна передбачити, що один із подружжя отримує більшу частину майна.

Що важливо врахувати під час укладення договору

Під час підписання договору потрібно чітко визначити:

перелік усього спільного майна;

джерела його придбання;

вартість майна;

кому саме воно переходить у власність;

порядок і строки передачі майна.

Читайте також Кредити в шлюбі: хто має повернути борг у разі розлучення

Якщо йдеться про нерухомість, інформацію про нового власника обов’язково вносять до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Коли договір можна розірвати

Розірвати договір про поділ майна можна:

за взаємною згодою подружжя;

за рішенням суду — якщо одна зі сторін істотно порушила умови договору.

У разі розірвання такого договору всі зобов’язання сторін припиняються.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.