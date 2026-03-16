Яке майно не ділиться при розірванні шлюбу — перелік

Договір про поділ майна допомагає подружжю розділити спільну власність без конфліктів і зайвих суперечок
Українське законодавство дозволяє подружжю поділити спільне майно не лише після розлучення, а й під час шлюбу. Зробити це можна за взаємною згодою — уклавши спеціальний договір про поділ майна. Такий документ допомагає офіційно визначити, кому саме належатиме спільно нажите майно, і уникнути суперечок у майбутньому.
Із посиланням на Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповідаємо, що треба знати про цей документ.

Що таке договір про поділ майна

У законодавстві немає чіткого визначення такого договору, однак на практиці його широко використовують.
Фактично це домовленість між чоловіком і дружиною, у якій вони визначають, як буде поділено їхнє спільне майно — як рухоме, так і нерухоме.
Після підписання договору спільна власність припиняється, а майно переходить в особисту власність кожного з подружжя.
Такий договір обов’язково посвідчується нотаріусом.

Яке майно не підлягає поділу

Не все майно, яке має подружжя, можна ділити. Закон визначає перелік речей, які вважаються особистою приватною власністю одного з подружжя.
До них належать:
  • майно, придбане до шлюбу;
  • подарунки або спадщина, отримані під час шлюбу;
  • майно, куплене за особисті кошти одного з подружжя;
  • житло або земля, отримані через приватизацію;
  • речі індивідуального користування (зокрема коштовності);
  • премії, нагороди та інші відзнаки за особисті заслуги;
  • страхові виплати або компенсації за шкоду;
  • майно, придбане під час фактичного окремого проживання.
Такі речі не включаються до договору про поділ майна.

Чи завжди майно ділять порівну

За загальним правилом, під час поділу спільного майна частки чоловіка і дружини вважаються рівними.
Однак подружжя може домовитися і про інший розподіл. Наприклад, у договорі можна передбачити, що один із подружжя отримує більшу частину майна.

Що важливо врахувати під час укладення договору

Під час підписання договору потрібно чітко визначити:
  • перелік усього спільного майна;
  • джерела його придбання;
  • вартість майна;
  • кому саме воно переходить у власність;
  • порядок і строки передачі майна.
Якщо йдеться про нерухомість, інформацію про нового власника обов’язково вносять до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Коли договір можна розірвати

Розірвати договір про поділ майна можна:
  • за взаємною згодою подружжя;
  • за рішенням суду — якщо одна зі сторін істотно порушила умови договору.
У разі розірвання такого договору всі зобов’язання сторін припиняються.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
