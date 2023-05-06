Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз — Finance.ua

Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз Сьогодні 10:18 — Валюта

Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз

У світі спостерігається поступова відмова від використання американського долара, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіна Георгієва під час дискусії на майданчику аналітичного Інституту Мілкена у Вашингтоні.

Про це пише видання Fxstreet

Коментуючи перспективи використання цієї валюти у глобальному масштабі у майбутньому, вона наголосила, що ця тема не викликає особливої ​​стурбованості.

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«Дедоларизація не входить до списку моїх заспокоєнь. Справді, спостерігається поступова відмова від долара, проте я не бачу якоїсь альтернативи йому. Принаймні, не найближчим часом», — сказала Георгієва.

Утім, хвилюються у МВФ щодо іншої вагомої проблеми.

«У банківському секторі можуть бути більш вразливі місця», — попередила Георгієва і далі відзначила, що вони бачать більше проблем щодо регулювання та розкриття інформації у банківському секторі.

Довідка Finance.ua:

населення України у квітні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 335,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 559,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 224,2 млн доларів;

Національний банк пом’якшив обмеження для зміцнення позитивних тенденцій на готівковому валютному ринку та запуску проєкту е-резидентства.



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