Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз — Finance.ua

Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз
У світі спостерігається поступова відмова від використання американського долара, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістіна Георгієва під час дискусії на майданчику аналітичного Інституту Мілкена у Вашингтоні.
Про це пише видання Fxstreet.
Коментуючи перспективи використання цієї валюти у глобальному масштабі у майбутньому, вона наголосила, що ця тема не викликає особливої стурбованості.
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«Дедоларизація не входить до списку моїх заспокоєнь. Справді, спостерігається поступова відмова від долара, проте я не бачу якоїсь альтернативи йому. Принаймні, не найближчим часом», — сказала Георгієва.
Утім, хвилюються у МВФ щодо іншої вагомої проблеми.
«У банківському секторі можуть бути більш вразливі місця», — попередила Георгієва і далі відзначила, що вони бачать більше проблем щодо регулювання та розкриття інформації у банківському секторі.
Довідка Finance.ua:
- населення України у квітні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 335,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 559,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 224,2 млн доларів;
- Національний банк пом’якшив обмеження для зміцнення позитивних тенденцій на готівковому валютному ринку та запуску проєкту е-резидентства.
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