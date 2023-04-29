Яким буде курс долара у травні 2023 — Finance.ua

Яким буде курс долара у травні 2023 Сьогодні 11:13 — Валюта

Курс долара в Україні у травні 2023 року орієнтовно коштуватиме 40 грн/дол. Швидше за все, попит буде переважати над пропозицією.

Такий прогноз зробила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, зазначивши, що ймовірно, у травні, знову спостерігатиметься подорожчання готівкової іноземної валюти.

«Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до його імпорту в Україну за так званими „старими цінами“. Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо „готівковий“ курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар», — зазначила вона.

Зараз же спостерігається тенденція до зміцнення гривні в основному у зв’язку із посівною компанією, додала експерт:

«Те, що аграрії продають іноземну валюту під свої посівні кампанії незалежно від „вигідності“ або „невигідності“ курсу, має значний вплив на зміцнення гривні».

Телеканал 24 За матеріалами:

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