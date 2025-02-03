Яка країна є прикладом для наслідування Україні у фінансах: відповідь Гетманцева — Finance.ua
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Яка країна є прикладом для наслідування Україні у фінансах: відповідь Гетманцева

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Яка країна є прикладом для наслідування Україні у фінансах: відповідь Гетманцева
Яка країна є прикладом для наслідування Україні у фінансах: відповідь Гетманцева
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав прикладом для наслідування фінполітики досвід країн, які стали членами Європейського Союзу протягом останніх 20 років, зокрема Польщі.
Таку думку він висловив в інтерв’ю Українським Новинам.
«Польщу, безперечно. Маючи співставний, більш-менш рівний економічний потенціал, навіть менший нашого на початку 1990-х, Польща зараз увійшла в топ-30 країн світу по своєму добробуту. Це якраз той шлях, який вони пройшли і який нам слід повторити. Не один в один. На жаль, у нас менше часу для цього. Це точно не якийсь заздалегідь вписаний алгоритм, але це принаймні загальний дороговказ, якому нам треба слідувати», — розповів Гетманцев.
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При цьому, він наголосив, що Україна не має сліпо наслідувати фінансову політику жодної конкретної країни, оскільки історичні, географічні, політичні та економічні умови є унікальними для кожної держави.
На його переконання, головна мета — інтегрувати українську економіку у виробничі ланцюги ЄС.
«Без ЄС у нас нема майбутнього, це не питання альтернативи, а питання виживання. Підсумовуючи все, що я сказав, аналізуючи і роблячи висновок, ближче зі всіх для наслідування, але не калька, — країни, які стали членами ЄС за 20 останніх років», — додав Гетманцев.
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За матеріалами:
Українські Новини
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