Як зростуть ціни в Україні у 2023 році: прогноз Fitch Ratings — Finance.ua

Як зростуть ціни в Україні у 2023 році: прогноз Fitch Ratings
Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що інфляція в Україні до кінця 2023 року сповільниться до 21% порівняно з 26,6% 2022 року.
Про це сказано в повідомленні агентства.
За прогнозом агентства, втрата виробничих потужностей, нестача електроенергії та лише поступове усунення збоїв у ланцюжку поставок призведуть до зростання цін, незважаючи на слабкий внутрішній попит.
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За даними агентства, українська економіка скоротилася приблизно на 31% у 2022 році, а чиста еміграція зросла до 8 млн осіб (на основі даних ООН, які можуть бути завищені).
У третьому кварталі 2022 року спостерігалося деяке послідовне відновлення економічної активності, але перебої у подачі електроенергії після російських ударів створюють додатковий стримуючий фактор у 2023 році. Fitch прогнозує зростання ВВП на 2% у 2023 році, оскільки конфлікт, що триває, перешкоджає поверненню значної кількості біженців або великомасштабним інвестиціям, зазначається в повідомленні.
Fitch Ratings раніше підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні «CC», що відображає думку Fitch про ймовірну подальшу реструктуризацію комерційного боргу України в іноземній валюті, враховуючи масштаби економічної шкоди від війни з росією та пов’язану з цим значну фінансову шкоду.
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