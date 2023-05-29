Як знайти аргументи, після яких вам не зможуть відмовити у підвищенні зарплати — Finance.ua

Як знайти аргументи, після яких вам не зможуть відмовити у підвищенні зарплати Вчора 16:03 — Казна та Політика

Як знайти аргументи, після яких вам не зможуть відмовити у підвищенні зарплати

За даними НБУ, інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%. Ціни на харчові продукти, паливо, послуги виросли в кілька разів, а от середня заробітна плата з минулого року підвищилася тільки на 1 400 грн (з 15 000 грн до 16 400 грн).

В умовах війни здається, що просити про підвищення заробітної плати неприпустимо, але згідно з останнім дослідженням, роботодавцям стає все важче знайти нових кваліфікованих працівників. Вигідніше буде покращити умови праці й підвищити суму винагороди тим, хто вже працює в компанії й має досвід роботи, необхідні навички тощо.

Якщо ваша зарплата з минулого року ані трохи не змінилася, вам варто поспілкуватися про це з вашим роботодавцем. Але перед цим — підготуватися, підібрати аргументи, які казатимуть про те, що ви заслуговуєте на збільшення винагороди. Експерти порталу work.ua розповіли, як це зробити.

Порівняйте свою зарплату з тією, яка зараз на ринку праці

Ви не отримаєте бажане, якщо сума підвищення не відповідатиме реаліям ринку праці. Тому комплексний аналіз допоможе знайти аргументи, чому саме роботодавець має підвищити вам зарплату, й посилиться реальними даними, а не вашою власною оцінкою.

Перше, що вам треба дослідити, — середню зарплату на ринку праці за вашою посадою. Для цього можна скористатися cтатистикою зарплат в Україні на work.ua.

Якщо в середньому в вашому місті на посаді отримують, наприклад, 20 000 грн, а ви 15 000 грн — ваша зарплата менша за ринкову.

Друге, що ви маєте зробити — виписати всі обов’язки, які ви виконуєте на своїй посаді в компанії. Далі відкрийте сторінку з вакансіями за вашою посадою й перегляньте опубліковані пропозиції. Порівняйте список обов’язків у вакансіях, де пропонується вища заробітна плата, аніж у вас. Якщо виявиться, що ви маєте потрібні навички й досвід, виконуєте таку ж кількість обов’язків, як пропонується у вакансіях з більшою зарплатою, занотуйте це. Така інформація також стане аргументом для роботодавця.

Додатково можна переглянути на окремих сайтах компаній розділ з вакансіями й порівняти обов’язки та суму винагороди.

Доведіть свою цінність для компанії

Складіть список й опишіть ваші досягнення на посаді за останні пів року, наскільки позитивно вони вплинули на ваш відділ і компанію в цілому. Якщо можливо, надайте конкретні цифри та статистику. Наприклад, ви можете сказати: «За останні 6 місяців я залучив 50 нових клієнтів, які скористалися послугами компанії. Завдяки цьому дохід від продажу послуг склав 300 000 грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року».

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Важко відмовити в проханні, коли пропонують розглянути конкретні цифри та факти.

Підготуйтеся до переговорів

На основі інформації, яку ви зібрали, подумайте над конкретною сумою (або діапазоном), на яку вам мають підвищити заробітну плату. Бо коли ваш керівник запитає: «Яку надбавку ви б хотіли?» — ваша відповідь повинна звучати чітко й бути аргументованою. Імовірно, у вашого керівника є керівник, з яким також потрібно буде поділитися вашим запитом на підвищення зарплати. Буде краще, якщо ви оформите ваші аргументи (порівняння оплати праці на ринку та переваги, які компанія отримує від ваших зусиль) у письмовій формі. Тоді ви зможете надати видрукований запит або надіслати його ел. поштою. Заплануйте зустріч із керівником заздалегідь, замість того, щоб неочікувано постукати до нього у двері. Це свідчитиме про те, що ви поважаєте час ваших колег і керівництва.

Є висока імовірність, що вам навряд чи скажуть «так» упродовж першої зустрічі. Скоріш за все керівник попросить почекати, поки обговорить ваш запит з тими, від кого також залежить підвищення. Це може бути відділ фінансів, якому треба порахувати, наскільки компанія може дозволити собі збільшення винагороди, або СЕО компанії, який також бере участь в ухваленні подібних рішень.

Тому доцільно запитати про часові межі, коли ви отримаєте відповідь. Також обговоріть, чи керівник сам вам повідомить про рішення, чи вам особисто треба нагадати за тиждень про запит.

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Економічна Правда За матеріалами:

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