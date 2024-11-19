Як змінився український ринок послуг фіксованого інтернету (інфографіка) — Finance.ua

Як змінився український ринок послуг фіксованого інтернету (інфографіка) Сьогодні 21:30

Як змінився український ринок послуг фіксованого інтернету (інфографіка)

Близько 8,5 млн українських абонентів — домогосподарств, бізнесів, установ — користуються послугами фіксованого доступу до Інтернету. З них 27% знаходяться у сільській місцевості. Від початку повномасштабного вторгнення рф кількість абонентів значно скоротилася, але наразі відновилась до рівня 2021 року.

Про це свідчать дані Офісу ефективного регулювання BRDO.

Серед 4100 провайдерів фіксованого інтернет-зв'язку 63% - фізичні особи-підприємці. Щороку їхня частка на ринку зростає, і в 2024 році вони обслуговували 36,5% абонентів (у сільській місцевості — 45%).

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Більшість постачальників послуг — це фізичні і юридичні особи на спрощеній системі оподаткування. Втім, вони не домінують на ринку: близько 56% доходів галузі фіксованого Інтернет-доступу у першому півріччі 2024 року отримали постачальники, які працювали на загальній системі оподаткування.

За результатами першого півріччя 2024 року 94% постачальників послуг фіксованого Інтернет-доступу отримали менше 5 млн грн доходу.

Середній дохід з абонента (ARPU) у постачальників-юридичних осіб вищий від ARPU постачальників-ФОП (252 грн/міс. проти 227 грн/міс.), і демонструє зростання протягом останніх трьох років. Середній ARPU у Топ-10 компаній ринку складає 185 грн/міс.

Топ-10 найбільших компаній ринку послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет у 2024 році складають:

АТ «Укртелеком»; ПАТ «Київстар»; ТОВ «Воля-кабель»; ПАТ «Датагруп»; ТОВ «НПК „Хоум-Нет“»; ТОВ «Фріент»; ТОВ «Бізнес і Технології»; ПАТ «Фарлеп-інвест»; ПП «Дикий сад»; ТОВ «Мережа Ланет».

За результатами роботи у першому півріччі 2024 року лідери ринку забезпечують 33% українських абонентів (2,8 млн користувачів) фіксованим Інтернет-доступом, генеруючи 28% доходів галузі. При цьому частка ринку найбільших операторів, як за доходами, так і за кількістю абонентів щороку зменшується.

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Нагадаємо, упродовж вересня-жовтня 2024 року Державна податкова служба почала скасовувати спрощену систему оподаткування для постачальників послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет — суб’єктів малого підприємництва. За останніми даними НКЕК, вже 487 Інтернет-провайдерів подали заяви про припинення діяльності.

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