Як змінився крипторинок у перший місяць 2025 року — Finance.ua
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Як змінився крипторинок у перший місяць 2025 року

Криптовалюта
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Як змінився крипторинок у перший місяць 2025 року
Як змінився крипторинок у перший місяць 2025 року
Станом на 31 січня 2025 року загальна ринкова капіталізація криптовалют склала $3.56 трлн, зменшившись на 0.75% порівняно з попереднім тижнем.
Про це свідчить звіт «Weekly Binance Bytes» від Binance Research.

BTC тримає позицію в крипторинку

Bitcoin продовжує утримувати лідерство на ринку, займаючи 58.2% від загальної капіталізації.
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Це свідчить про стабільне домінування «цифрового золота», що підтверджується не тільки відновленням довіри інвесторів, але й актуальністю інституційних інвестицій у Bitcoin.

Популярність мемкоїнів і нові платформи

У січні 2025 року комісії в DeFi зросли на 37% завдяки новим платформам, що дозволяють користувачам створювати токени з мінімальними витратами.

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Особливу увагу привернули мемкоїни, як-от $TRUMP, $MELANIA та $VINE, які вивели Solana на новий рівень популярності.
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Платформи, як Radium і Jito, збільшили свої комісійні доходи вдвічі, а застосунок Pump. fun досяг рекорду денного доходу в $15.5 млн.
Враховуючи новий тренд, DeFi продовжує залишатися одним з найбільш динамічних секторів на криптовалютному ринку.

Вплив глобальних події на крипторинок

Китайський ШІ-чатбот DeepSeek став найбільш завантажуваним безкоштовним застосунком на Apple Store США, створив конкуренцію технологіям таких гігантів, як ChatGPT.
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Це призвело до розпродажу акцій технологічних компаній, таких як Nvidia, що відзначили падіння на 17%.
Окрім цього, чеський національний банк обговорює можливість інвестування 5% своїх резервів у Bitcoin, що може стати прецедентом для країн Європи.
За матеріалами:
speka.media
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