Як змінився крипторинок у перший місяць 2025 року — Finance.ua

Як змінився крипторинок у перший місяць 2025 року Сьогодні 04:23 — Криптовалюта

Як змінився крипторинок у перший місяць 2025 року

Станом на 31 січня 2025 року загальна ринкова капіталізація криптовалют склала $3.56 трлн, зменшившись на 0.75% порівняно з попереднім тижнем.

Про це свідчить звіт «Weekly Binance Bytes» від Binance Research.

BTC тримає позицію в крипторинку

Bitcoin продовжує утримувати лідерство на ринку, займаючи 58.2% від загальної капіталізації.

Це свідчить про стабільне домінування «цифрового золота», що підтверджується не тільки відновленням довіри інвесторів, але й актуальністю інституційних інвестицій у Bitcoin.

Популярність мемкоїнів і нові платформи

У січні 2025 року комісії в DeFi зросли на 37% завдяки новим платформам, що дозволяють користувачам створювати токени з мінімальними витратами.

Особливу увагу привернули мемкоїни, як-от $TRUMP, $MELANIA та $VINE, які вивели Solana на новий рівень популярності.

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Платформи, як Radium і Jito, збільшили свої комісійні доходи вдвічі, а застосунок Pump. fun досяг рекорду денного доходу в $15.5 млн.

Враховуючи новий тренд, DeFi продовжує залишатися одним з найбільш динамічних секторів на криптовалютному ринку.

Вплив глобальних події на крипторинок

Китайський ШІ-чатбот DeepSeek став найбільш завантажуваним безкоштовним застосунком на Apple Store США, створив конкуренцію технологіям таких гігантів, як ChatGPT.

Це призвело до розпродажу акцій технологічних компаній, таких як Nvidia, що відзначили падіння на 17%.

Окрім цього, чеський національний банк обговорює можливість інвестування 5% своїх резервів у Bitcoin, що може стати прецедентом для країн Європи.

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