Інвестори вивели $457 млн з Bitcoin-ETF на тлі паніки через китайський ШІ DeepSeek — Finance.ua

Інвестори вивели $457 млн з Bitcoin-ETF на тлі паніки через китайський ШІ DeepSeek Сьогодні 01:38 — Криптовалюта

Інвестори вивели $457 млн з Bitcoin-ETF на тлі паніки через китайський ШІ DeepSeek

28 січня став переломним днем для Bitcoin-ETF у США. Після семиденного періоду інтенсивного припливу, що склав понад $4,2 млрд, ринок зазнав різкого удару: інвестори почали масово виводити кошти. Загальні відтоки за добу досягли $457,48 млн, згідно з даними SoSoValue.

Лідером серед втрат став фонд Fidelity F BTC , який втратив $268,59 млн. Другу позицію зайняв Grayscale GBTC, що зафіксував відтоки на рівні $108,47 млн. Слідом ідуть Bitwise BITB із $88,57 млн та ARK 21Shares ARKB, який позбувся $50,11 млн. Водночас, VanEck HODL втратив лише $5,68 млн.

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Цікаво, що BlackRock IBIT став винятком дня, отримавши приплив у $63,94 млн, завдяки чому його загальний обсяг залучених коштів досяг майже $40 млрд з моменту запуску. Інші шість ETF не зафіксували жодних змін.

Обсяг торгів цими продуктами 27 січня досяг $4,8 млрд, перевищивши показник попереднього дня в $3,65 млрд.

Ключовим фактором, що спричинив таку нестабільність, стала глобальна паніка через стрімкий успіх китайського AI-додатку DeepSeek. Ця нова розробка, яка позиціонується як конкурент ChatGPT, була створена з мінімальними витратами та випущена у форматі «open-source». Інвестори побоюються, що це може похитнути домінування США в секторі штучного інтелекту.

На цьому тлі BTC знизився з $105 000 до $97 855, викликавши ліквідації позицій на суму близько $1 млрд.

Аналітики прогнозують, що волатильність збережеться, поки інвестори аналізуватимуть ризики, пов’язані з технологічними змінами.

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