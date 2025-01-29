Інвестори вивели $457 млн з Bitcoin-ETF на тлі паніки через китайський ШІ DeepSeek — Finance.ua
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Інвестори вивели $457 млн з Bitcoin-ETF на тлі паніки через китайський ШІ DeepSeek

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Інвестори вивели $457 млн з Bitcoin-ETF на тлі паніки через китайський ШІ DeepSeek
Інвестори вивели $457 млн з Bitcoin-ETF на тлі паніки через китайський ШІ DeepSeek
28 січня став переломним днем для Bitcoin-ETF у США. Після семиденного періоду інтенсивного припливу, що склав понад $4,2 млрд, ринок зазнав різкого удару: інвестори почали масово виводити кошти. Загальні відтоки за добу досягли $457,48 млн, згідно з даними SoSoValue.
Лідером серед втрат став фонд Fidelity FBTC, який втратив $268,59 млн. Другу позицію зайняв Grayscale GBTC, що зафіксував відтоки на рівні $108,47 млн. Слідом ідуть Bitwise BITB із $88,57 млн та ARK 21Shares ARKB, який позбувся $50,11 млн. Водночас, VanEck HODL втратив лише $5,68 млн.
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Цікаво, що BlackRock IBIT став винятком дня, отримавши приплив у $63,94 млн, завдяки чому його загальний обсяг залучених коштів досяг майже $40 млрд з моменту запуску. Інші шість ETF не зафіксували жодних змін.
Обсяг торгів цими продуктами 27 січня досяг $4,8 млрд, перевищивши показник попереднього дня в $3,65 млрд.
Ключовим фактором, що спричинив таку нестабільність, стала глобальна паніка через стрімкий успіх китайського AI-додатку DeepSeek. Ця нова розробка, яка позиціонується як конкурент ChatGPT, була створена з мінімальними витратами та випущена у форматі «open-source». Інвестори побоюються, що це може похитнути домінування США в секторі штучного інтелекту.
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На цьому тлі BTC знизився з $105 000 до $97 855, викликавши ліквідації позицій на суму близько $1 млрд.
Аналітики прогнозують, що волатильність збережеться, поки інвестори аналізуватимуть ризики, пов’язані з технологічними змінами.

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За матеріалами:
Brokker.news
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