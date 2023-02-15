Як зміниться структура посівних площ в 2023: відповідь Мінагрополітики — Finance.ua

Як зміниться структура посівних площ в 2023: відповідь Мінагрополітики Сьогодні 21:02 — Аграрний ринок

За попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником - 29 млн га.

Про це розповів директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

За його словами, через війну суттєво змінюється структура посівних площ та обсяги посівів. А зменшення кількості внесення добрив безпосередньо вплине на показники валового збору врожаю.

«Для внутрішнього споживання, звісно, за всіма групами продовольства ми будемо забезпечені. Але очікується зміна експортного потенціалу. Зокрема, буде посіяно значно менше кукурудзи, тоді як це одна з основних зернових культур, яка йшла на експорт», — зазначив Ігор Віштак.

Він підкреслив, що держава зосередиться на підтримці малих аграріїв, тому наразі працює над продовженням програми з виплати дотацій і субсидій на гектар оброблюваних земель і на голову рогатої худоби. З-поміж іншого нагальна потреба їх підтримки пов’язана і з тим, що саме невеликі аграрії здебільшого займаються овочівництвом, дефіцит якого ми наразі спостерігаємо на внутрішньому ринку, пояснив Ігор Віштак.

Крім того, за його словами, Уряд запланував понад 16 млрд грн у бюджеті для кредитної програми, з них левова частина — 9,6 млрд грн — саме для аграріїв. Це дозволить частково пролонгувати кредити, які бралися в минулому році, а також давати нові кредити під посівну.

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Проблеми вітчизняного експорту та ризики зменшення пропозиції на світовому ринку українських зернових та олійних культур під час дискусійної панелі були представлені в аналітиці УКАБу.

Попит

Експерти стверджують, що попит на українське зерно, олійні культури та продукти переробки залишається досить високим з боку іноземних покупців. Проблема в тому, що всі ризики та логістичні труднощі покриваються нижчою закупівельною ціною від фермера.

Найбільша проблема наступної посівної – брак фінансових ресурсів на подальшу господарську діяльність. Загалом серед визначальних проблем для українських аграріїв в УКАБі назвали: низькі внутрішні ціни, які не покривають собівартості продукції; здорожчання ресурсів, необхідних для вирощування сільськогосподарських культур; високу вартість доробки та зберігання зерна.

Довідка Finance.ua:

У зв’язку зі змінамив законодавстві, з 2023 українці сплачуватимуть мінімальне податкове зобов’язання за свої паї. Суму розраховуватимуть індивідуально, а хто платитиме — залежить від відносин, прописаних у договорі.

Якщо ділянку орендують неофіційно, то платити потрібно буде її власнику. А якщо укладено договір на землю — податкові зобов’язання ляжуть на орендаря. До мінімального податкового зобов’язання входять такі податки:

податок на землю;

податок із доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці;

прибутковий податок фізичних осіб;

військовий збір із зарплати найманих працівників.

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