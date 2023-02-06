Україна за 2022 рік експортувала в ЄС агропродукції на $13 млрд: що продавали — Finance.ua

Україна за 2022 рік експортувала в ЄС агропродукції на $13 млрд: що продавали Сьогодні 07:32 — Казна та Політика

Україна за 2022 рік експортувала в ЄС агропродукції на $13 млрд: що продавали

За підсумками 2022 року Україна відвантажила на ринки країн ЄС агропродовольчої продукції на $13,1 млрд, що склало 56% від всього аграрного експорту.

Про це повідомила Українська асоціація аграрного експорту.

Основними покупцями українського м’яса птиці стали Нідерланди ($252 млн), Саудівська Аравія ($220 млн) та Словаччина ($65 млн). Спільна частка цих країн в експорті цієї товарної позиції становила 63 %. Нідерланди витіснили Саудівську Аравію з першої позиції, хоча у порівнянні з 2021 роком перелік найбільших країн-імпортерів не змінився.

Продажі українських молочних продуктів у 2022 році до Євросоюзу склали $102 млн проти $7 млн у 2021 році. Географія ключових продуктів цього сегменту мала наступний вигляд: сухе і згущене молоко — Польща, Ізраїль, Нідерланди, разом 38 %; масло і молочні пасти — Польща, Молдова, Азербайджан, в підсумку 69 %; сири — Казахстан, Польща, Молдова, сумарно 85 %. У 2021 році серед головних покупців таких молочних продуктів країн ЄС не було взагалі, зауважили в асоціації.

Яєць з України постачали переважно на ринки Сінгапуру, Латвії і Нідерландів, на які припало 69 % від усіх продажів.

Український мед у 2022 році переважно відвантажували на ринки Німеччини ($38 млн), Польщі ($24 млн), Франції ($11 млн). У грошовому виразі ці країни імпортували 54 % всього меду, що експортували з України в 2021 році.

Крім того, за даними асоціації, перелік найбільших покупців української продукції садівництва торік складався з Польщі ($108 млн), Німеччини ($29 млн), Франції ($20 млн), Італії ($19 млн), Нідерландів ($16 млн), Австрії ($14 млн), Чехії ($11 млн), Азербайджану ($10 млн). В експорті заморожених ягід і фруктів основними стали поставки до Польщі, Німеччини та Італії (71 %). Волоські горіхи переважно експортували з України до Франції, Азербайджану та Греції (36 %).

Яблука і груші 2022 року Україна поставляла переважно до білорусі, ОАЕ та Саудівської Аравії (59 %).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.