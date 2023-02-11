Експорт української сої сягнув рекорду — Finance.ua

Експорт української сої сягнув рекорду Сьогодні 05:13 — Аграрний ринок

Українські компанії у січні експортували 406 тис. т сої, що є найвищим показником місячного експорту протягом останніх років.

У порівнянні з минулим місяцем експорт сої збільшився на 50 тис. т, а з показником січня минулого року — втричі (в січні 2022 року український експорт сої склав лише 135 тис. т), пише «УкрАгроКонсалт»

«Основною причиною збільшення українського експорту сої ми вбачаємо збільшення загального врожаю сої в 2022 році до 3,7 млн т, що є найвищим показником з 2017 року. Також відзначимо те, що за рахунок вищої вартості 1 т сої у порівнянні з зерновими культурами частка логістичних витрат на 1 т сої нижча, ніж для зернових — тієї ж кукурудзи чи пшениці», — пояснюють аналітики.Експортний потенціал сої в сезоні-2022/23 — близько 2 млн т, ще 1,6-1,7 млн т буде перероблено.

Активний експорт сої на початку сезону означає меншу пропозицію для переробки в наступні місяці, що негативно вплине на маржу переробки в другій половині сезону.

«Поки експорт соєвої олії залищається досить стабільним — у січні він склав 24 тис. т, що відповідає показнику минулого місяця (в середньому в 2022 році Україна експортувала близько 20 тис. т на місяць)», — додають експерти.

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