Як змінилися з 1 березня 2026 року «чоронобильські» пенсії (суми)

З 1 березня 2026 року підвищено на коефіцієнт 1,121 розміри мінімальних пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляє Пенсійний Фонд.

Ці зміни передбачені в статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Суми

для І групи інвалідності — до 11048,25 грн (або на 1192,54 грн)

для ІІ групи інвалідності — до 8838,60 грн (або на 954,03 грн)

для ІІІ групи інвалідності — до 6813,09 грн (або на 735,40 грн)

для дітей з інвалідністю — до 6813,09 грн (або на 735,40 грн).

Крім того, перераховано пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії та членам сімей з числа цих осіб, які обчислені з врахуванням заробітної плати за роботу по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати в розмірі відшкодування фактичних збитків.

Перерахунок

Як пише ПФ, перерахунок пенсій проведено шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який враховувався при обчисленні пенсії (7994,47 грн х 1,115×1,121 = 9992,40 грн.).

Також в Пенсійному фонді України нагадали про дві категорії пенсіонерів, які щороку до 31 грудня повинні проходити фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплати пенсії. Це стосується пенсіонерів, які:

тимчасово проживають за межами України,

мешкають на тимчасово окупованих територіях.

