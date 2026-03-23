Як змінилися з 1 березня 2026 року «чоронобильські» пенсії (суми)
З 1 березня 2026 року підвищено на коефіцієнт 1,121 розміри мінімальних пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про це повідомляє Пенсійний Фонд.
Ці зміни передбачені в статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Суми
- для І групи інвалідності — до 11048,25 грн (або на 1192,54 грн)
- для ІІ групи інвалідності — до 8838,60 грн (або на 954,03 грн)
- для ІІІ групи інвалідності — до 6813,09 грн (або на 735,40 грн)
- для дітей з інвалідністю — до 6813,09 грн (або на 735,40 грн).
Крім того, перераховано пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії та членам сімей з числа цих осіб, які обчислені з врахуванням заробітної плати за роботу по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати в розмірі відшкодування фактичних збитків.
Перерахунок
Як пише ПФ, перерахунок пенсій проведено шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, який враховувався при обчисленні пенсії (7994,47 грн х 1,115×1,121 = 9992,40 грн.).
Також в Пенсійному фонді України нагадали про дві категорії пенсіонерів, які щороку до 31 грудня повинні проходити фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплати пенсії. Це стосується пенсіонерів, які:
- тимчасово проживають за межами України,
- мешкають на тимчасово окупованих територіях.
Також писали, яка буде пенсія при мінімальній зарплаті.
Також за темою
Як змінилися з 1 березня 2026 року «чоронобильські» пенсії (суми)
Великдень-2026: скільки коштує зібрати святковий кошик
6 кроків, які допоможуть отримати підвищення на роботі
Заповіт із «планом Б»: як призначити «запасних» спадкоємців
Українці накопичили понад пів мільйона нових боргів за рік: за що боргують найбільше
Чи можна обміняти іноземне водійське посвідчення на українське: пояснення МВС