Як змінилися обсяги торгівлі завдяки введенню обовʼязку з використання РРО — Finance.ua

Як змінилися обсяги торгівлі завдяки введенню обовʼязку з використання РРО
В Україні збільшилися обсяги торгівлі у січні-лютому 2024 року по відношенню до січня-лютого 2023 року. Завдяки впровадженню обовʼязку з ведення РРО та штрафів за їх не використання бізнес активно виходить з тіні.
Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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У повідомленні вказано, що така стратегія позитивно вплинула на надходження податків:
- розрахункові операції (в гривні) — плюс 38,2%;
- загальна кількість чеків — плюс 37,3%;
- нарахування ПДВ — плюс 42,8%.
Гетманцев зауважує, що робота продовжується, адже в тіні залишається ще значна частина торгівлі в Україні.
Політик закликає торгівців видавати чеки, а споживачів — повідомляти про кожний факт невидачі фіскального чеку податкову на чат-бот або його особисто.
Нагадаємо, застосування РРО (реєстратор розрахункових операцій) запроваджене у нашій країні для переважної більшості ФОПів Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Проте РРО можуть не застосовувати фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку першої групи.
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