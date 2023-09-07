Як змінилося ставлення українців до подорожей під час війни: опитування — Finance.ua

Як змінилося ставлення українців до подорожей під час війни: опитування Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Як змінилося ставлення українців до подорожей під час війни: опитування

Українці продовжують подорожувати і підтримувати економіку країни під час війни. Лише 21% людей уникають поїздок через можливу небезпеку.

Про це свідчать дані опитування, яке провело Державне агентство розвитку туризму.

Як зазначається, з 24 лютого 2022 року понад 45% опитаних українців подорожували країною з туристичною метою. 26% опитаних мандрували регіонами країни 1−2 рази, 12% - 3−5 разів. Понад 5 разів подорожували Україною 7% респондентів.

Інфографіка: tourism.gov.ua

Ставлення до подорожей через повномасштабну війну у 23% українців не змінилося взагалі. 21% зазначили, що, подорожуючи, вони підтримують економіку країни. Стільки ж заявили, що уникають будь-яких вояжів через можливу небезпеку.

Найбільше українці мандрують влітку. Про це заявили 48% опитаних. Навесні подорожують лише 4%, восени — майже 3%, взимку — всього лиш 2%.

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Більшість опитаних — 56% - заявили, що вибір сезону для подорожей залежить насамперед від часу відпустки чи канікул. 22% відповіли, що на вибір вливає ціна, погодні умови мають значення також для 22% опитаних.

Понад половина опитаних (54%) надає перевагу міському туризму та пішим прогулянкам. Екскурсії до історичних пам’яток та музеїв обирають 28% українців. 23% присвячують свій час відпочинку на пляжі. Подієвий туризм користується популярністю також у 23% респондентів. Трохи менше — 22% - люблять подорожувати країною заради вивчення гастрономічних спеціалітетів у регіонах. Активний відпочинок до душі 16%. Екотуризм є вагомим для 11% опитаних. Рекреаційному туризму надають перевагу майже 9% українців.

Інфографіка: tourism.gov.ua

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначила, що внутрішній туризм за час повномасштабного вторгнення став тією основою, завдяки якій тримається туристична галузь країни в цілому.

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