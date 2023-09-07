Як змінилося ставлення українців до подорожей під час війни: опитування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінилося ставлення українців до подорожей під час війни: опитування

Особисті фінанси
69
Як змінилося ставлення українців до подорожей під час війни: опитування
Як змінилося ставлення українців до подорожей під час війни: опитування
Українці продовжують подорожувати і підтримувати економіку країни під час війни. Лише 21% людей уникають поїздок через можливу небезпеку.
Про це свідчать дані опитування, яке провело Державне агентство розвитку туризму.
Як зазначається, з 24 лютого 2022 року понад 45% опитаних українців подорожували країною з туристичною метою. 26% опитаних мандрували регіонами країни 1−2 рази, 12% - 3−5 разів. Понад 5 разів подорожували Україною 7% респондентів.
Інфографіка: tourism.gov.ua
Інфографіка: tourism.gov.ua
Ставлення до подорожей через повномасштабну війну у 23% українців не змінилося взагалі. 21% зазначили, що, подорожуючи, вони підтримують економіку країни. Стільки ж заявили, що уникають будь-яких вояжів через можливу небезпеку.
Найбільше українці мандрують влітку. Про це заявили 48% опитаних. Навесні подорожують лише 4%, восени — майже 3%, взимку — всього лиш 2%.
Читайте також
Більшість опитаних — 56% - заявили, що вибір сезону для подорожей залежить насамперед від часу відпустки чи канікул. 22% відповіли, що на вибір вливає ціна, погодні умови мають значення також для 22% опитаних.
Понад половина опитаних (54%) надає перевагу міському туризму та пішим прогулянкам. Екскурсії до історичних пам’яток та музеїв обирають 28% українців. 23% присвячують свій час відпочинку на пляжі. Подієвий туризм користується популярністю також у 23% респондентів. Трохи менше — 22% - люблять подорожувати країною заради вивчення гастрономічних спеціалітетів у регіонах. Активний відпочинок до душі 16%. Екотуризм є вагомим для 11% опитаних. Рекреаційному туризму надають перевагу майже 9% українців.
Інфографіка: tourism.gov.ua
Інфографіка: tourism.gov.ua
Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів зазначила, що внутрішній туризм за час повномасштабного вторгнення став тією основою, завдяки якій тримається туристична галузь країни в цілому.

Аптечка для подорожей: що і як можна легально перевозити за кордон 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.