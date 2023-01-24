Як змінилась кількість операцій через Систему електронних платежів НБУ під час війни: які зміни очікуються - НБУ — Finance.ua

Як змінилась кількість операцій через Систему електронних платежів НБУ під час війни: які зміни очікуються - НБУ Сьогодні 12:00 — Валюта

Упродовж 2022 року, попри повномасштабну війну та ракетний терор, система електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП) надійно та безперебійно виконувала свої функції та повністю задовольняла потреби української банківської системи і її клієнтів у розрахунках у національній валюті.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Торік через СЕП здійснено майже 363 млн платежів на суму понад 133 трлн грн (446 млн платежів на суму понад 57 трлн грн здійснено у 2021 році). Шок війни та різке скорочення економічної активності в перші місяці війни вплинули на кількість операцій у системі, за минулий рік вона скоротилася на 18,7%, якщо порівнювати з 2021 роком.

Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії — 96% від їх загальної кількості.

Як свідчить структура платежів у системі, у 2022 році:

за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн — 45%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 51%;

від 100 тис. грн і більше — 4%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі:

до 1 тис. грн — менше 1%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 2%;

від 100 тис. грн і більше — майже 98%.

Читайте також В Україні рівень офіційного безробіття знизився до історичного мінімуму — НБУ

«Із першого дня повномасштабного вторгнення СЕП працює штатно та безвідмовно, банки — учасники СЕП здійснюють платежі клієнтів у звичайному режимі. Національний банк вживає всіх належних заходів для того, щоб навіть в умовах воєнного стану СЕП продовжувала ефективно та безперебійно працювати. Адже розуміємо, наскільки важлива стійкість платіжної інфраструктури для підтримки фінансової стабільності, — підкреслив директор Департаменту інформаційних технологій Національного банку Володимир Нагорнюк. — Водночас ми дбаємо і про розвиток системи, готуємося до переходу на нове покоління СЕП, що надасть банкам та бізнесу нові можливості, посилить безпеку платежів та конкуренцію між учасниками ринку».

Він додав, що перехід на нове покоління СЕП — на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (зараз система працює у режимі 23/7) — відбудеться 1 квітня 2023 року. Разом з упровадженням IBAN це створює технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації функціоналу миттєвих платежів в Україні.

Довідка Finance.ua:

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) — державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Національному банку.

Національний банк є оператором та розрахунковим банком цієї системи. СЕП — єдина системно важлива платіжна система в Україні. Вона забезпечує здійснення 97% міжбанківських розрахунків у національній валюті в межах нашої країни.

СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією — RTGS).

Учасниками СЕП станом на 1 січня 2023 року були 67 банків, Державна казначейська служба України та Національний банк України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.