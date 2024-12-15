Як засвідчити правильність перекладу документа: розʼяснення Мінʼюсту — Finance.ua

Як засвідчити правильність перекладу документа: розʼяснення Мінʼюсту Сьогодні 13:22 — Особисті фінанси

Як засвідчити правильність перекладу документа: розʼяснення Мінʼюсту

Засвідчення вірності перекладу підтверджує відповідність перекладеного документа його оригіналу.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України

До кого звертатися

У відомстві зауважили, цю нотаріальну дію можуть здійснювати як державні, так і приватні нотаріуси.

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Зазначається, що нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови, з яких або на які перекладається документ.

Проте якщо нотаріус не знає відповідних мов (однієї з них), переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус за правилами, передбаченими цим Порядком.

Перекладач разом з документом, що встановлює його особу, повинен надати документ, який підтверджує його кваліфікацію.

Засвідчення вірності перекладу, що вчинюється при іншій нотаріальній дії

1. Якщо при вчиненні нотаріальної дії (посвідчення правочину, засвідчення вірності копії тощо) одночасно вчинюється й переклад на іншу мову, то переклад вміщується поруч з текстом документа на одній сторінці, розділеній вертикальною рискою таким чином, щоб оригінальний текст розташовувався з лівого боку, а переклад — з правого.

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2. Переклад має бути зроблений з усього тексту документа, що перекладається, і закінчуватися підписами.

3. Під текстами оригіналу та перекладу вміщується підпис перекладача у разі здійснення перекладу перекладачем.

4. Посвідчувальний напис викладається під текстами документа і перекладу з нього.

5. Переклад, розміщений на окремому від оригіналу чи копії аркуші, прикріплюється до нього, прошнуровується і скріплюється підписом нотаріуса і його печаткою.

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Згідно з Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженого наказом Мін’юсту від 22.12.2010 № 3253/5, при одночасному вчиненні будь-яких нотаріальних дій з одночасним засвідченням справжності підпису перекладача та/або засвідчення вірності письмового перекладу документа нотаріусом вважається, що вчиняються дві нотаріальні дії, і кожній з них присвоюється окремий реєстровий номер.

У відомстві підкреслили, що за кордоном особи можуть засвідчити вірність перекладу документа, звернувшись до консульських установ України (стаття 38 закону України «Про нотаріат»).

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