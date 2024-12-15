Як засвідчити правильність перекладу документа: розʼяснення Мінʼюсту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як засвідчити правильність перекладу документа: розʼяснення Мінʼюсту

Особисті фінанси
35
Як засвідчити правильність перекладу документа: розʼяснення Мінʼюсту
Як засвідчити правильність перекладу документа: розʼяснення Мінʼюсту
Засвідчення вірності перекладу підтверджує відповідність перекладеного документа його оригіналу.
Про це повідомили в Міністерстві юстиції України

До кого звертатися

У відомстві зауважили, цю нотаріальну дію можуть здійснювати як державні, так і приватні нотаріуси.
Читайте також
Зазначається, що нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови, з яких або на які перекладається документ.
Проте якщо нотаріус не знає відповідних мов (однієї з них), переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус за правилами, передбаченими цим Порядком.
Перекладач разом з документом, що встановлює його особу, повинен надати документ, який підтверджує його кваліфікацію.

Засвідчення вірності перекладу, що вчинюється при іншій нотаріальній дії

1. Якщо при вчиненні нотаріальної дії (посвідчення правочину, засвідчення вірності копії тощо) одночасно вчинюється й переклад на іншу мову, то переклад вміщується поруч з текстом документа на одній сторінці, розділеній вертикальною рискою таким чином, щоб оригінальний текст розташовувався з лівого боку, а переклад — з правого.
Читайте також
2. Переклад має бути зроблений з усього тексту документа, що перекладається, і закінчуватися підписами.
3. Під текстами оригіналу та перекладу вміщується підпис перекладача у разі здійснення перекладу перекладачем.
4. Посвідчувальний напис викладається під текстами документа і перекладу з нього.
5. Переклад, розміщений на окремому від оригіналу чи копії аркуші, прикріплюється до нього, прошнуровується і скріплюється підписом нотаріуса і його печаткою.
Читайте також
Згідно з Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженого наказом Мін’юсту від 22.12.2010 № 3253/5, при одночасному вчиненні будь-яких нотаріальних дій з одночасним засвідченням справжності підпису перекладача та/або засвідчення вірності письмового перекладу документа нотаріусом вважається, що вчиняються дві нотаріальні дії, і кожній з них присвоюється окремий реєстровий номер.
У відомстві підкреслили, що за кордоном особи можуть засвідчити вірність перекладу документа, звернувшись до консульських установ України (стаття 38 закону України «Про нотаріат»).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.