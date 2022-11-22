Як зараз отримати довідку про відсутність заборгованості — Finance.ua

Як зараз отримати довідку про відсутність заборгованості Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Як зараз отримати довідку про відсутність заборгованості

Довідка про відсутність заборгованості з платежів надається відповідно до Порядку № 733 та формується за відсутності у платника за даними інформаційно-комунікаційних систем ДПС податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Про це нагадали у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків

подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів за формою згідно з Для отримання Довідки платникові необхіднопро надання довідки про відсутність заборгованості з платежів за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 733

Заява подається платником (на його вибір):

у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;

в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням.

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику створити та надіслати Заяву за формою J1300305 (для юридичних осіб).

Заява складається з обов’язкового посилання на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником.

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві.

Довідка або відмова у її наданні готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано.

Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано заяву.

Довідку або відмову у наданні довідки в електронній формі платник отримує у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету з дотриманням вимог Законів № 851, № 2155.

Довідка надається платнику безоплатно.

Строк дії довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. У довідці обов’язково зазначається термін її дії.

Роздрукований електронний примірник документа в паперовому вигляді не вважається оригіналом.

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