Як заплатити за газ, коли немає світла та зв'язку: "Нафтогаз" показав інструкцію — Finance.ua

Як заплатити за газ, коли немає світла та зв'язку: "Нафтогаз" показав інструкцію Сьогодні 13:39 — Особисті фінанси

Як заплатити за газ, коли немає світла та зв'язку: "Нафтогаз" показав інструкцію

Навіть під час війни українців просять не забувати про оплату комунальних послуг, зокрема, газопостачання, а також передавати свідчення лічильників. Багато хто давно звикли це робити онлайн. Але така оплата неможлива, коли немає світла та зв’язку.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» розповіла про альтернативні способи. У компанії підготували інструкцію.

Як передати свідчення за газ

Без онлайн-послуг залишається три варіанти:

сходити до офісу облгазу;

зателефонувати на гарячу лінію облгазу;

використовувати ящик для прийому показань.

Крім того, можна використовувати будь-який аркуш паперу, на якому потрібно написати:

попередні та поточні показання лічильника;



особовий рахунок у облгазі;

свої ПІБ та адресу.

Як заплатити за газ

Альтернативи онлайн-оплати такі:

платіжні термінали самообслуговування;

відділення банку;

відділення «Укрпошти» чи «Нової пошти».

При оплаті необхідно вказати номер особового рахунку та реквізити компанії. Станом на 23 листопада вони такі:

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафотгаз України»

ЄДРПОУ: 40121452



IBAN: UA893004650000000260323012042



в АТ «Ощадбанк» м. Києва



МФО 300465



Довідка Finance.ua:

нагадаємо, згідно з законом № 7427, тарифи на час війни та протягом шести місяців після неї зафіксовані на рівні чинних станом на 24 лютого. Тариф найбільшого газопостачальника «Нафтогазу» складає 7,99 гривні за кубометр газу. Тарифи інших газопостачальників дещо відрізняються;

газу. Тарифи інших газопостачальників дещо відрізняються; платіжні квитанції за комунальні послуги — це підтвердження оплати за спожитий газ, електроенергію, воду тощо. Усі дані з квитанцій можуть бути потрібними для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки. Скільки потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг — розповіли за посиланням.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.