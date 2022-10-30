Як заощаджувати електроенергію під час роботи — Finance.ua

Як заощаджувати електроенергію під час роботи Вчора 10:09 — Енергетика

Починаючи з 10 жовтня, рф систематично обстрілює критичну інфраструктуру по всій території України. Зокрема під ударом опинилися електроенергетичні об’єкти — третина енергетичної інфраструктури зазнала ушкоджень.

Споживачі мають допомогти енергетикам зі свого боку та раціонально використовувати електроенергію і зберігати тепло. Про це пише rabota.ua.

Пропонуємо поради, які допоможуть економити електроенергію на роботі та вдома, адже багатьом нашим землякам довелося змінити офіс на власну квартиру та працювати віддалено.

Способи, які допоможуть зберегти електроенергію на роботі

Енергозаощадження — це практика використання меншої кількості енергії з метою зниження витрат і впливу на навколишнє середовище. Це означає зменшення використання електроенергії, газу чи будь-якої іншої форми енергії, яку ви отримуєте від комунального підприємства та за яку платите.

Використовуйте в офісі природне світло

На освітлення припадає значна кількість витрат на електроенергію, а використання сонячного світла є простим способом зменшити споживання енергії. Якщо є можливість, то краще не вмикати штучне світло у світлу пору доби.

Замініть лампочки

Традиційні лампи розжарювання споживають надмірну кількість електроенергії, тому їх потрібно замінювати частіше.

Галогенні лампи розжарювання, компактні люмінесцентні та світлодіодні лампи (LED) споживають на 25-80% менше електроенергії та служать у 3-25 разів довше, ніж традиційні лампи.

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Попри те, що енергоощадні лампи коштують дорожче, їх ефективне використання енергії та довший термін служби означають, що вони коштують менше в довгостроковій перспективі.

Використовуйте розумні подовжувачі

«Фантомні навантаження» або електроенергія, яка використовується електричними приладами, коли вони вимкнені або перебувають у режимі очікування, є основним джерелом втрати енергії. За різними оцінками, 75% енергії, яка використовується для живлення побутових електроприладів, споживається, коли вони вимкнені. Розумні подовжувачі живлення усувають цю проблему, вимикаючи живлення приладів, коли вони не використовуються. Їх можна налаштувати на вимкнення в призначений час, протягом періоду, коли ви не працюєте, за допомогою дистанційних перемикачів або встановивши додаток на смартфон.

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