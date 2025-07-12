Країни ОПЕК+ у серпні збільшать видобуток нафти — Finance.ua

Країни ОПЕК+ у серпні збільшать видобуток нафти
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти у серпні на 548 тис. барелів за добу.
Про це йдеться у пресрелізі організації за підсумками зустрічі.
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Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман зазначили, що цей крок поступового збільшення видобутку може бути призупинений або скасований залежно від зміни ринкових умов.
«Вісім країн ОПЕК+ також заявили, що цей захід надасть країнам-учасницям можливість пришвидшити процес компенсації (за попереднє скорочення видобутку. — Ред.)», — йдеться у повідомленні.
Серед іншого, учасники зустрічі домовилися проводити щомісячні зустрічі для розгляду, зокрема, ринкових умов.
Вісім країн зустрінуться 3 серпня, щоб визначитися з рівнями видобутку у вересні.
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