У I півріччі 2025 року реалізація пального на АЗС скоротилася на 7% — Finance.ua

У I півріччі 2025 року реалізація пального на АЗС скоротилася на 7% Сьогодні 20:22 — Енергетика

У I півріччі 2025 року реалізація пального на АЗС скоротилася на 7%

У I півріччі 2025 року проливи пального (бензин, дизель, LPG) на заправних станціях становили 3,62 млрд л, що на майже 7% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Про це свідчать дані Державної податкової служби України.

Водночас сумарна вартість реалізованого пального майже не змінилася і становить 182,9 трлн грн.

Поки найвдалішим місяцем з реалізації був червень. Минулого місяця, згідно з даними РРО, було продано 646,5 млн л пального, що на 1% більше, ніж у травні. Водночас вартість зросла на 3%, до 32,5 млрд грн.

Порівняно з попереднім роком зниження проливів спостерігалося у кожній області. Найгірша ситуація в Одеській: -18% (214,1 млн л). У Херсонській і Кіровоградській областях обсяги знизилися на 16% і 15%, до 9,6 млн л і 78,8 млн л.

Класично лідером з реалізації пального була Київська область (785,7 млн л, -1%), яка одна пролила більше, ніж сумарно Дніпропетровська (308,6 млн л, -10%) і Львівська (289,7 млн л, -4%), які посіли друге і третє місця за обсягами РРО.

У столиці проливи пального порівняно з I півріччям 2024-го не змінилися і становили 379,5 млн л, а виторг збільшився на 8% (19,8 млрд грн). А ось у місячній динаміці у червні обсяги зменшилися порівняно з травнем на 4%, до найменших з березня цього року 64 млн л.

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