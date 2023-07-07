Як за час повномасштабної війни змінилися статки російських мільярдерів — Finance.ua

Як за час повномасштабної війни змінилися статки російських мільярдерів Сьогодні 08:39 — Світ

Як за час повномасштабної війни змінилися статки російських мільярдерів

Повномасштабне вторгнення росії в Україну відразу ж вдарило по найбагатших людях країни-агресора: за перший день вони втратили, за даними Bloomberg, майже 40 мільярдів доларів. Далі протягом року російські олігархи продовжували зазнавати збитків через західні санкції, хоча були й ті, кому вдалося заробити. Аналітики порталу «Слово і діло» підрахували, як за час війни змінилися статки російських мільярдерів.

Найбагатший, за версією Bloomberg, росіянин — власник гірничо-металургійної компанії «Норнікель» Володимир Потанін — перед війною мав статки у розмірі 31,3 млрд доларів. За рік він втратив 8,3% від цієї суми.

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Найзначніше за більш ніж рік повномасштабної війни скоротилися статки Віктора Вексельберга — на 62,1% (до 7,02 млрд доларів). Він володіє компанією «Ренова» і вважається наближеним до володимира путіна.

Вексельберг потрапив під санкції США, Канади, Британії та України. Зокрема, у Штатах хочуть конфіскувати його майно на суму 75 млн доларів.

Статки Романа Абрамовича скоротилися на 58,7% - до 7,48 млрд доларів. Нині він під санкціями Британії, Канади, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, України та Євросоюзу.

Влада Великої Британії дозволила йому продати футбольний клуб «Челсі» за умови, що всі кошти потім віддадуть постраждалим через війну в Україні.

44,1% свого статку на тлі війни втратив Сулейман Керімов (зараз у нього 8,49 млрд доларів). Російський депутат та колишній основний власник золотопромислової компанії «Полюс» потрапив під санкції США, всіх країн ЄС, Канади, Британії, Австралії, Швейцарії, Японії, України та Нової Зеландії.

Геннадій Тимченко, який також потрапив під санкції цих країн, втратив 42% статків (13 млрд доларів). Він володіє частками в компаніях «Новатек», «Сібур», «Будтрансгаз», «Трансойл» та «Колмар».

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Більш ніж на третину скоротилися статки Олексія Мордашова (до 18,6 млрд доларів), Андрія Мельниченка (до 11,7 млрд), Віктора Рашнікова (до 9,1 млрд), В’ячеслава Кантора (до 6,05 млрд).

Найбільше за час повномасштабної війни свої статки збільшив Андрій Гур'єв — до 23,1% (9,74 млрд доларів). Він володіє компанією-виробником добрив, що містять фосфор.

Свої активи також збільшили Михайло Прохоров (+5,7%), Дмитро Риболовлєв (+0,9%), Сергій Галицький (+11,7%), Сергій Попов (+4,6%), Тетяна Бакальчук (+2,9%).

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