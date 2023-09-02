Як виїхати за кордон на власному або чужому авто: поради від ГСЦ — Finance.ua

Як виїхати за кордон на власному або чужому авто: поради від ГСЦ Сьогодні 19:08 — Особисті фінанси

Як виїхати за кордон на власному або чужому авто: поради від ГСЦ

У реаліях сьогодення виїзд за кордон може бути спонтанним або життєво необхідним. Наприклад, за гуманітарною допомогою, амуніцією, автівкою тощо. У Головному сервісному центрі України дали кілька порад , як до цього підготуватися.

Якщо ви вирішили виїхати з України на своєму автомобілі, для початку перевірте, чи є у вас всі необхідні документи на авто.

При собі потрібно мати:

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім'я водія або пасажира;

розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаці.

Також треба укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, тобто — міжнародну страховку «Зелена карта».

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Окрім того, на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

До того ж водій, який не є власником авто, повинен мати такий же перелік документів, як і власники. У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім'я кермувальника або пасажира. Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. З собою треба взяти паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після повернення з-за кордону, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я кермувальника, треба повернути в сервісний центр МВС впродовж 10 днів.

Довіреність на право керувати чужим автомобілем за кордоном буде дійсна за кількох умов:

документ потрібно перекласти мовою країни, в якій будете перебувати;

легалізувати документ у встановленому порядку (виконати процедури, які необхідні для визнання документа, виданого в іншій країні - апостиль або консульська легалізація). Ця процедура є складнішою, тож краще все-таки оформити свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон.

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