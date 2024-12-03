Як виглядатиме покращена Siri: нові функції ШІ в майбутніх оновленнях — Finance.ua

Як виглядатиме покращена Siri: нові функції ШІ в майбутніх оновленнях Сьогодні 02:20 — Технології&Авто

Як виглядатиме покращена Siri: нові функції ШІ в майбутніх оновленнях

Apple працює над амбітним оновленням свого голосового помічника Siri, плануючи до 2026 року інтегрувати в нього передові функції штучного інтелекту. Це частина ширшої ініціативи Apple Intelligence, яка почала поширюватися у вересні 2024 року в рамках запуску iPhone 15.

Перше оновлення містило в собі нові функції Siri, такі як оновлений інтерфейс, поліпшені пропозиції щодо відповідей у Повідомленнях і поліпшена категоризація електронної пошти. Серед інших змін — інструменти для редагування тексту. У грудні очікується поява таких додаткових функцій, як інтеграція з ChatGPT.

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Великий ривок Apple у сфері ШІ намічений на найближчий рік, коли нові оновлення дадуть змогу зробити Siri більш персоналізованою. Однак повне оновлення Siri, засноване на великих мовних моделях, відбудеться тільки у 2026 році. Очікується, що ця версія Siri буде більш розмовною і зможе конкурувати з ШІ-помічниками від таких компаній, як OpenAI і Google.

Спочатку Apple Intelligence буде доступна англійською мовою у США, у грудні вона пошириться на інші англомовні країни, а у квітні 2025 року — на інші мови.

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