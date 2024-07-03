Як вплине ШІ на ринок кредитування — думки експертів Сьогодні 19:15 — Кредит&Депозит

Як вплине ШІ на ринок кредитування — думки експертів

В Києві відбулася Ukrainian Credit Conference 2024 , на яку експерти ринку кредитування зібралися, щоб обговорити сучасні виклики та можливості.

Окремо була обговорена тема щодо використання штучного інтелекту на ринку фінансів, а саме у сфері скорингу.

Як наголосив на конференції СЕО «Манівео швидка фінансова допомога» Сергій Сінченко, в компанії є скорингова модель, яку було впроваджено 2019 року і яка побудована на штучному інтелекті. Вона постійно навчається та оновлюється. Він наголосив на тому, що вона достатньо адекватно оцінює клієнтів. Утім, з початком широкомасштабної війни, для системи змінилися певні фактори, і її треба було довчити. Пізніше їм усе ж таки вдалося повернутися до довоєнного рівня.

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Зараз відбувається тенденція використання штучного інтелекту в бізнес-процесах будь-яких установ. Так вважає менеджер практики Банківського та фінансового права PwC Legal Україна Микола Александров.

«У провадженні штучного інтелекту це може бути система скорингу в пошуку клієнтів і типу певного фінансового продукту. Наприклад, в межах скорингу штучний інтелект дозволяє виробляти дуже великі масиви інформації швидко. І цікаво те, що він може порівнювати інформацію й влаштовувати певні патерни. Це, своєю чергою, може надати можливість передбачити поведінку майбутніх клієнтів. Як результат, знизити ризик подальших дефолтів. Щодо пошуку клієнтів, то штучний інтелект може правильно зробити сегментацію ринку. Він може адресувати правильний продукт, правильним клієнтам на правильних умовах. І таким чином ми будемо мати корисний продукт, яким скористається клієнт. Це буде мати дуже високий коефіцієнт корисної дії», — сказав Александров.

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Загалом, експерти зійшлися на думці, що зараз треба ретельно шукати клієнтські бази, адже через війну це завдання ускладнилося. До того ж клієнти стають більш вибагливими до послуг.

«Колись ухвалювати рішення за хвилину було нормально, а зараз хвилина — це вже довго. Зараз потрібно за 10 секунд ухвалювати кредитне рішення. Тобто, треба відповідати найвищим вимогам клієнтів, а їх наразі мало. Вони мають досвід користування продуктами, вони легко можуть скористатися послугами банків в іншій компанії. Це дуже доступно, дуже просто. Тому, дрібниць в комунікації з клієнтами не існує», — каже СЕО «Авентус Україна» Володимир Довгаль.

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