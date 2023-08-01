Як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону: покрокове роз’яснення — Finance.ua

Як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону: покрокове роз’яснення
Для реєстрації вживаного транспортного засобу необхідно звернутись до зручного та найближчого Сервісного центру МВС.
Інструкцією, як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону, поділилися у Міністерстві внутрішніх справ України.
Із собою до Сервісного центру МВС необхідно взяти:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- документ на транспортний засіб;
- документ про правомірність придбання транспортного засобу;
- митні документи;
- сертифікат відповідності- висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.
При першій реєстрації вживаного транспортного засобу ввезеного з-за кордону обов’язково звертатись на експертне дослідження.
Суб'єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб'єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді, необхідних для отримання адміністративної послуги.
Орієнтовна вартість послуги:
- для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 862 грн
послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, знак — 350 грн
- для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 634 грн
послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, номерний знак — 122 грн
- для причепів (із видачею номерного знака) — 623 грн
послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, номерний знак — 111 грн
- для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 605 грн
послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, номерний знак — 93 грн
- + послуги банку.
У 2023 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкового транспортного засобу становить:
- не перевищує або дорівнює 442 860 грн — сплачується 3%;
- більше ніж 442 860 грн, але не перевищує або дорівнює 778 360 грн — сплачується 4%;
- більше ніж 778 360 грн — сплачується 5%.
Самостійно порахувати вартість послуги можна за посиланням.
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