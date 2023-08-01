Як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону: покрокове роз’яснення — Finance.ua

Як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону: покрокове роз’яснення Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону: покрокове роз’яснення

Для реєстрації вживаного транспортного засобу необхідно звернутись до зручного та найближчого Сервісного центру МВС.

Інструкцією, як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону, поділилися у Міністерстві внутрішніх справ України.

Із собою до Сервісного центру МВС необхідно взяти:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ на транспортний засіб;

документ про правомірність придбання транспортного засобу;

митні документи;

сертифікат відповідності- висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.

При першій реєстрації вживаного транспортного засобу ввезеного з-за кордону обов’язково звертатись на експертне дослідження.

Суб'єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб'єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Орієнтовна вартість послуги:

для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 862 грн

послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, знак — 350 грн

для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 634 грн

послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, номерний знак — 122 грн

для причепів (із видачею номерного знака) — 623 грн

послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, номерний знак — 111 грн

для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 605 грн

послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, номерний знак — 93 грн

+ послуги банку.

У 2023 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкового транспортного засобу становить:

не перевищує або дорівнює 442 860 грн — сплачується 3% ;

— сплачується ; більше ніж 442 860 грн , але не перевищує або дорівнює 778 360 грн — сплачується 4% ;

, але не перевищує або дорівнює — сплачується ; більше ніж 778 360 грн — сплачується 5%.

Самостійно порахувати вартість послуги можна за посиланням

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