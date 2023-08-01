Як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону: покрокове роз’яснення — Finance.ua
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Як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону: покрокове роз’яснення

Особисті фінанси
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Як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону: покрокове роз’яснення
Як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону: покрокове роз’яснення
Для реєстрації вживаного транспортного засобу необхідно звернутись до зручного та найближчого Сервісного центру МВС.
Інструкцією, як вперше зареєструвати вживане авто з-за кордону, поділилися у Міністерстві внутрішніх справ України.
Із собою до Сервісного центру МВС необхідно взяти:
  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ на транспортний засіб;
  • документ про правомірність придбання транспортного засобу;
  • митні документи;
  • сертифікат відповідності- висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб.
При першій реєстрації вживаного транспортного засобу ввезеного з-за кордону обов’язково звертатись на експертне дослідження.
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Суб'єкт звернення особисто або через уповноважену ним особу подає до суб'єкта надання адміністративної послуги повний пакет документів у паперовому вигляді, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Орієнтовна вартість послуги:

  • для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 862 грн
послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, знак — 350 грн
  • для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 634 грн
послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, номерний знак — 122 грн
  • для причепів (із видачею номерного знака) — 623 грн
послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, номерний знак — 111 грн
  • для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 605 грн
послуга — 200 грн, бланк свідоцтва — 312 грн, номерний знак — 93 грн
  • + послуги банку.
У 2023 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкового транспортного засобу становить:
  • не перевищує або дорівнює 442 860 грн — сплачується 3%;
  • більше ніж 442 860 грн, але не перевищує або дорівнює 778 360 грн — сплачується 4%;
  • більше ніж 778 360 грн — сплачується 5%.
Самостійно порахувати вартість послуги можна за посиланням.
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За матеріалами:
Finance.ua
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