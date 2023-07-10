ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто червня (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто червня (інфографіка) Сьогодні 08:00

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто червня (інфографіка)

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомив Укравтопром.

У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 13%.До того ж червневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 10 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 43%.

Далі йдуть:

Дизельні - 35%;

Електромобілі - 14%;

Авто з ГБО — 5%;

Гібриди — 3%.

Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери становить 10,5 років.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.

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