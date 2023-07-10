ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто червня (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто червня (інфографіка)

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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто червня (інфографіка)
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто червня (інфографіка)
Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомив Укравтопром.
У порівнянні з травнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 13%.До того ж червневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 10 місяців.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 43%.
Далі йдуть:
Дизельні - 35%;
Електромобілі - 14%;
Авто з ГБО — 5%;
Гібриди — 3%.
Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери становить 10,5 років.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто червня (інфографіка)
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 87,2 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.
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За матеріалами:
Finance.ua
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