Як війна вплинула на ринок праці медицини та фармацевтики — Finance.ua

Як війна вплинула на ринок праці медицини та фармацевтики Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Як війна вплинула на ринок праці медицини та фармацевтики

Ринок праці перебуває у стані кризи, відновлення професійних сфер відбувається різними темпами. У сфері медицина та фармацевтика зростання кількості вакансій не настільки динамічне, як у інших найбільш затребуваних професій. Відтак, протягом двох останніх місяців медики та фармацевти не потрапляють до топ-10 професійних сфер з найбільшою кількістю вакансій.

Ринок праці в сфері Медицина та фармацевтика в Україні демонстрував стабільне зростання з 2010 року. Відтоді спостерігається постійно зростаючий дефіцит цих спеціалістів. Наприклад, у 2012 році співвідношення кількості вакансій до кількості резюме складало 0,9, тобто на одну вакансію претендував в середньому 1 спеціаліст. У липні 2022 року індекс конкуренції серед медиків та фармацевтів становить 0,2. Тобто шанси знайти хорошу роботу для пошукачів у цій сфері вельми високі.

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Частка вакансій з профсфери Медицина, фармацевтика 2,2% від всіх актуальних, а середня пропонована заробітна плата у сфері становить 16 700 грн.

Де найбільше роботи:

найбільше роботи в Києві — 25% від усіх актуальних у сфері на сайті grc.ua;

Львівська область — 19,5%;



Одеська область — 18,5%;



Дніпропетровська область — 12%;



Івано-Франківська область — 6,5%.



75% вакансый пропонують роботу на повний робочий день. Порівняно немало вакансій для змінного графіку вакансій — 22%, гнучкий графік — 3%.

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