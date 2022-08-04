Як війна вплинула на ринок праці медицини та фармацевтики — Finance.ua

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Як війна вплинула на ринок праці медицини та фармацевтики

Особисті фінанси
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Як війна вплинула на ринок праці медицини та фармацевтики
Як війна вплинула на ринок праці медицини та фармацевтики
Ринок праці перебуває у стані кризи, відновлення професійних сфер відбувається різними темпами. У сфері медицина та фармацевтика зростання кількості вакансій не настільки динамічне, як у інших найбільш затребуваних професій. Відтак, протягом двох останніх місяців медики та фармацевти не потрапляють до топ-10 професійних сфер з найбільшою кількістю вакансій.
Ринок праці в сфері Медицина та фармацевтика в Україні демонстрував стабільне зростання з 2010 року. Відтоді спостерігається постійно зростаючий дефіцит цих спеціалістів. Наприклад, у 2012 році співвідношення кількості вакансій до кількості резюме складало 0,9, тобто на одну вакансію претендував в середньому 1 спеціаліст. У липні 2022 року індекс конкуренції серед медиків та фармацевтів становить 0,2. Тобто шанси знайти хорошу роботу для пошукачів у цій сфері вельми високі.
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Частка вакансій з профсфери Медицина, фармацевтика 2,2% від всіх актуальних, а середня пропонована заробітна плата у сфері становить 16 700 грн.
Де найбільше роботи:
  • найбільше роботи в Києві — 25% від усіх актуальних у сфері на сайті grc.ua;
  • Львівська область — 19,5%;
  • Одеська область — 18,5%;
  • Дніпропетровська область — 12%;
  • Івано-Франківська область — 6,5%.
75% вакансый пропонують роботу на повний робочий день. Порівняно немало вакансій для змінного графіку вакансій — 22%, гнучкий графік — 3%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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