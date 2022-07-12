У Польщі нададуть фінансову допомогу медикам з України: як отримати гроші — Finance.ua
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У Польщі нададуть фінансову допомогу медикам з України: як отримати гроші

Особисті фінанси
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У Польщі нададуть фінансову допомогу медикам з України: як отримати гроші
У Польщі нададуть фінансову допомогу медикам з України: як отримати гроші
Проект MedMobilityPoland та фонд «Свобода та Демократія» запустили програму фінансової допомоги для медиків з України, які приїхали до Польщі через війну. Як подати заявку на участь та куди можна витратити грошову допомогу — розповіли експерти порталу in-poland.
Допомога може покривати оплату:
  • оренди житла;
  • рахунків за комунальні послуги.
Розмір допомоги становить 1500 злотих на місяць. Кошти виплачуються не довше ніж протягом 3 місяців.
З них можна покрити тільки ті витрати, які були зроблені з травня до жовтня 2022 року включно. Отже, варто подати заявку якнайшвидше.

Умови отримання виплати

  • Бути медиком з України: лікарем; медичною сестрою; фельдшером; працівником швидкої допомоги.
  • Мати дозвіл міністра охорони здоров’я Польщі на роботу медиком у Польщі.
  • Скласти та підписати заяву про усвідомлення кримінальної відповідальності за надання фальшивої інформації.
  • Жити у Польщі.
  • Платити за оренду приміщення вчасно.
  • Мати відкритий рахунок у польському банку.

Необхідні документи

При поданні документів на перший місяць слід зібрати такі документи:
  • заява;
  • право на усвідомлення кримінальної відповідальності (шаблон можна завантажити);
  • копію дозволу від міністра охорони здоров’я на провадження професійної діяльності в Польщі в рамках спрощеної процедури;
  • копію договору оренди житла у Польщі чи інший документ, що підтверджує проживання та оренду квартири;
  • документальне підтвердження здійснених оплат за оренду (копії сплачених рахунків). Суми повинні збігатися із зазначеними у договорі оренди;
  • копію документа, що посвідчує особу (наприклад, перша сторінка у закордонному паспорті).
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Якщо ви хочете продовжити допомогу протягом наступних двох місяців, необхідно надіслати також ці документи:
  • довідку з медичного закладу у Польщі, де медик розпочав роботу. Якщо людина ще не працевлаштована, то замість цієї довідки може подати підтвердження від ментора проєкту MedMobilityPoland про те, що вона активно шукає роботу;
  • підтвердження платежів за 2-й та 3-й місяці (рахунки-фактури, рахунки, копії підтвердження переказів). Розмір сум, зазначених у документах, також має збігатися із даними у договорі оренди.
Ініціатори програми зазначають, що подання заяви не означає автоматичного призначення допомоги.
Справжність документів перевірятимуть.
Куди надіслати заявку на допомогу? Заявку та копії документів слід надіслати поштою на адресу:
fundacja Wolnosc и Demokraja
Al. Jerozolimskie, 30, lok 14
00-024 Warszawa
Про результати відбору повідомлять листом на електронну пошту або передзвонять за номером вашого телефону.
Більше інформації про допомогу від проєкту можна знайти на Facebook-сторінці фонду.
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За матеріалами:
Finance.ua
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