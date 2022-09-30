Як відновити свідоцтво про народження та про смерть — Finance.ua

Як відновити свідоцтво про народження та про смерть 30.09.2022, 17:14 — Казна та Політика

Як відновити свідоцтво про народження та про смерть

Свідоцтво про народження — це найперший документ у житті людини. Його практично ніколи із собою не носять, тому гублять не рідше за паспорт. Та й з часом він може пошкодитися, а в умовах війни годі й казати, що з ним може трапитися.

Про це сказано в матеріалі Finance.ua Як відновити втрачені документи

Як відновити свідоцтво про народження

У Мін’юсті наголошують, що свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінали яких були викрадені, загублені, пошкоджені чи знищені, органи ДРАЦС видають повторно.

Повторна видача таких свідоцтв здійснюється незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Умовно, ви народилися в Полтавській області, але наразі проживаєте у Львівській — щоб отримати дублікат свідоцтва про народження їхати на Полтавщину не доведеться. Це стосується і ваших дітей.

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«Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Громадянам, які звернулися до відділу ДРАЦС особисто, повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану видаються того самого дня при пред’явленні ними паспорта або паспортного документа. Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються. Відновлене свідоцтво має таку ж юридичну силу, як і втрачений документ», —пояснюють у Міністерстві юстиції.

Окрім того, повторну видачу свідоцтва про народження можна замовити онлайн на порталі Дія. І навіть їхати нікуди не доведеться, адже документ зможуть доставити через Укрпошту. Подати заявку потрібно тут

Повторна видача свідоцтва про смерть

Алгоритм дій для отримання повторного свідоцтва про смерть особи такий самий, як і для свідоцтва про народження — необхідно звернутися до найближчого ДРАЦС, або ж замовити послугу через портал Дія.

У разі онлайнового запиту документ зможуть доставити Укрпоштою на підконтрольну Україні територію. Заявка подається за посиланням

Звертатися можуть найближчі родичі або ж опікуни померлої особи (так, у дорослих теж можуть бути опікуни).

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