Як вести бюджет, якщо нестабільний або нерегулярний дохід — Finance.ua

Як вести бюджет, якщо нестабільний або нерегулярний дохід Сьогодні 08:10 — Особисті фінанси

Як вести бюджет, якщо нестабільний або нерегулярний дохід

Більшість людей знають свій щомісячний заробіток, тож при веденні бюджету у них не виникає труднощів у фіксації своїх доходів і плануванні витрат. А що ж робити тим, у кого нестабільний місячний дохід або робота на фрилансі із декількома джерелами доходу?

Поради дали експерти Financial Literacy Ukraine.

Чи є сенс узагалі щось планувати

Регулярно обліковувати свої доходи та витрати — базове правило з фінансової грамотності. Навіть якщо у вас нестабільний дохід, завдяки правильному фінансовому плануванню вам не доведеться панікувати, вистачить грошей на місяць, чи ні.

1. Для початку варто визначити приблизну суму ваших щомісячних витрат (житло, комунальні послуги, продукти, розваги, емоційні покупки тощо). Припустимо, вона становить 15 000 гривень.

2. Зафіксуйте цю суму як власну «зарплату», яку ви будете виплачувати собі із загального рахунку.

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3. Створіть окремий рахунок, конверт, кошик, скарбничку чи «банку», де ви зберігатимете усі кошти, які заробляєте.

4. Щомісяця виплачуйте собі фіксовану суму (у нашому прикладі - 15 000 гривень) із загального рахунку, а все що понад міру — накопичуйте.

Навіть якщо цього місяця на ваш загальний рахунок потрапило 30 000 гривень, варто планувати бюджет орієнтуючись на 15 000 гривень. Якщо ж наступного місяця у вас виявиться нульових дохід або менший, ніж 15 000 гривень, ви зможете покрити залишок із заощаджених коштів за минулі періоди.

Найбільша помилка

Найбільша помилка — витрачати усі зароблені кошти одразу, сподіваючись на аналогічний або вищий розмір майбутнього доходу. Якщо у наступному місяці не вдасться заробити достатню суму коштів, існує ризик потрапити у борги.

У разі якщо на вашому загальному рахунку накопичилася сума, що більша ніж ваші кількамісячні витрати, можна подумати про великі покупки чи інвестиції.

А як щодо заощаджень

Фінансові експерти радять заощаджувати щонайменше 10% від кожного отриманого доходу. Щоб регулярно заощаджувати, користуйтеся принципом «Cпочатку заплати собі». Він полягає в тому, щоб відразу ж після будь-яких надходжень в особистий бюджет відкладати необхідну суму на заощадження.

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