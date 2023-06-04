Як в Україні усиновити дитину в умовах війни — Finance.ua

Як в Україні усиновити дитину в умовах війни Сьогодні 16:34 — Особисті фінанси

Як в Україні усиновити дитину в умовах війни

Міністерство соціальної політики України активно працює над спрощенням процедур усиновлення, зі забезпеченням інтересів дитини.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла , з чого слід почати тим, хто серйозно розглядає можливість усиновлення дитини.

«Для початку, бажаючі усиновити дитину мають подати заявку на консультацію через Дію або до служби в справах дітей своєї області. Ми збільшили кількість навчань для майбутніх усиновлювачів, адже це важливий етап на якому людина має зрозуміти, з чим вона зіштовхнеться, та ухвалити зважене рішення», — зазначила Оксана Жолнович.

На сьогодні триває робота над спрощенням процедур, яке зробить процес зручним для всіх учасників.

«Завжди потрібно враховувати думку дитини, щоб вона погодилася бути в родині. Також важливо забезпечити потенційним батькам, які хочуть її всиновити, можливість знайомства. Це делікатний процес, який складно зробити дистанційним. Ми працюємо над форматом онлайн спілкування потенційних усиновлювачів з дітьми, аби українці могли усиновлювати навіть тих дітей, які зараз виїхали за кордон», — пояснила очільниця міністерства.

Як стати кандидатом в усиновлювачі

Подружжя, або громадяни України старші 21 року, мають подати письмову заяву до служби в справах дітей, чи електронну через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики.

Служба у справах дітей після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх щодо відповідності вимогам законодавства. Після цього обстежує житлово-побутові умови заявників та складає відповідний акт.

Читайте також В Україні пропонують дозволити чоловікам брати «дитячі» відпустки

Якщо все відповідає вимогам законодавства, працівник служби у справах дітей подає до обласного, місцевого центру соціальних служб електронний запит щодо проходження заявником курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Після цього служба у справах дітей готує висновок про можливість заявника або заявників бути усиновлювачами. Якщо такий висновок буде позитивним, заявник/заявники стають на облік кандидатів в усиновлювачі з внесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.