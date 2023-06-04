Як в Україні усиновити дитину в умовах війни — Finance.ua

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Як в Україні усиновити дитину в умовах війни

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Як в Україні усиновити дитину в умовах війни
Як в Україні усиновити дитину в умовах війни
Міністерство соціальної політики України активно працює над спрощенням процедур усиновлення, зі забезпеченням інтересів дитини.
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, з чого слід почати тим, хто серйозно розглядає можливість усиновлення дитини.
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«Для початку, бажаючі усиновити дитину мають подати заявку на консультацію через Дію або до служби в справах дітей своєї області. Ми збільшили кількість навчань для майбутніх усиновлювачів, адже це важливий етап на якому людина має зрозуміти, з чим вона зіштовхнеться, та ухвалити зважене рішення», — зазначила Оксана Жолнович.
На сьогодні триває робота над спрощенням процедур, яке зробить процес зручним для всіх учасників.
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«Завжди потрібно враховувати думку дитини, щоб вона погодилася бути в родині. Також важливо забезпечити потенційним батькам, які хочуть її всиновити, можливість знайомства. Це делікатний процес, який складно зробити дистанційним. Ми працюємо над форматом онлайн спілкування потенційних усиновлювачів з дітьми, аби українці могли усиновлювати навіть тих дітей, які зараз виїхали за кордон», — пояснила очільниця міністерства.
Як стати кандидатом в усиновлювачі
Подружжя, або громадяни України старші 21 року, мають подати письмову заяву до служби в справах дітей, чи електронну через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики.
Служба у справах дітей після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх щодо відповідності вимогам законодавства. Після цього обстежує житлово-побутові умови заявників та складає відповідний акт.
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Якщо все відповідає вимогам законодавства, працівник служби у справах дітей подає до обласного, місцевого центру соціальних служб електронний запит щодо проходження заявником курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Після цього служба у справах дітей готує висновок про можливість заявника або заявників бути усиновлювачами. Якщо такий висновок буде позитивним, заявник/заявники стають на облік кандидатів в усиновлювачі з внесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних.
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За матеріалами:
Finance.ua
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