Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план Мінекономіки — Finance.ua
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Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план Мінекономіки

Казна та Політика
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Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план Мінекономіки
Як уряд планує повертати українців з-за кордону — план Мінекономіки
Зараз значна кількість українців перебуває за кордоном. На це вплинули не тільки військові дії, а й економічна ситуація в Україні.
Про те, як уряд планує повертати заробітчан додому, міністерка Юлія Свириденко розповіла в коментарі 24 каналу.
«Зараз готуємо законопроєкт, який передбачає запровадження програми економічної реінтеграції українців, які тривалий час працювали за кордоном. Маємо напрацювати механізми, які стимулюватимуть людей повертатися, інвестувати зароблені за кордоном кошти у національну економіку, розвивати мале підприємництво», — заявила Свириденко.
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Міністерка каже, що законопроєкт пропонує запровадити систему стимулювання українців, які працювали за кордоном та повернулися або хочуть повернутися в Україну.
Серед них — інструменти для започаткування чи розвитку підприємницької діяльності через надання допомоги. Документ вже розроблений та проходить процедуру внутрішнього погодження в Міністерстві економіки України.
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«Нам важливо вже зараз, не чекаючи завершення війни, створювати умови для повернення ветеранів. Я впевнена, що завдяки силі духу та сміливості Україна звільнить усі окуповані території, а після цього нас чекає грандіозна відбудова країни — сучасної, комфортної, людиноцентричної», — наголошує Свириденко
Дії уряду мають бути спрямовані на забезпечення безпеки та відродження української промисловості.
Свириденко наголошує, що уже зараз у Міністерстві економіки готують програми для повернення заробітчан та створення найкращих умов для життєдіяльності учасників бойових дій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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