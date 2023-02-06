Як українським переселенцям отримати 1050 доларів від Данії — Finance.ua
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Як українським переселенцям отримати 1050 доларів від Данії

Особисті фінанси
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Як українським переселенцям отримати 1050 доларів від Данії
Як українським переселенцям отримати 1050 доларів від Данії
Данська рада у справах біженців за фінансування Уряду Швейцарії пропонує ряд програм для підтримки внутрішніх переселенців в Україні. Одним із напрямків є надання грантів для підтримки підприємців в Україні. Детальніше про це розповіли у відомстві.
У рамках грантової програми можна отримати фінансування на суму до 1050 доларів для підтримки існуючого невеликого бізнесу або створення нового.

Хто може брати участь у програмі:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), що зареєстровані та проживають на підконтрольній уряду України території;
  • особи, що зареєстровані в населених пунктах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій, перелік яких затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, наказом № 75 від 25.04.2022, та проживають на підконтрольній уряду України території.
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Данська рада у справах біженців звертає увагу, що покриття районів України буде залежати від ситуації з безпекою і ризиків пов’язаних із веденням бізнес-діяльності або самозайнятості у конкретному районі.

При відборі учасників програми організатори звертатимуть увагу на:

  • життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації;
  • наявність досвіду ведення бізнесу у заявника;
  • актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї;
  • особлива перевага буде надаватися сім’ям які мають соціальну або фінансову вразливість.
Головна ціль програми полягає у надання можливостей для відновлення та стабілізації доходів українських підприємців. З деталями програми можна ознайомитися на сайті.

Інша допомога для бізнесу

  • Безоплатну юридичну допомогу з ведення бізнесу надає підприємцям держава. Її можна отримати через додаток Дія.
  • Підприємці можуть також отримати гранти на створення або підтримку бізнесу в Дії.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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