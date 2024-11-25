Як українським лікарям у Польщі отримати фінансову допомогу — Finance.ua
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Як українським лікарям у Польщі отримати фінансову допомогу

Особисті фінанси
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Як українським лікарям у Польщі отримати фінансову допомогу
Як українським лікарям у Польщі отримати фінансову допомогу
Українські медичні працівники, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають унікальну можливість отримати фінансову підтримку для розвитку своєї кар’єри в галузі охорони здоров’я.
Як пише inpoland.net.pl, у рамках програми CARE Poland, українські медсестри та акушерки можуть отримати ваучери на суму до 1500 доларів США для покриття витрат на нострифікацію диплома, оплату навчання в польському медичному університеті або курси польської мови для досягнення рівня володіння B1/B2.
Ця підтримка відкриває перед українськими лікарями широкі можливості для інтеграції в польську систему охорони здоров’я, надаючи шанс покращити свої кваліфікації і працювати в Україні на стабільній основі. Окрім фінансової допомоги, програма пропонує підтримку в адміністративних питаннях, таких як заповнення заяв для національної академічної освітньої агенції NAWA, університетів чи постачальників мовних курсів.
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Хто може брати участь у програмі

  • Заявки на участь у програмі можуть подавати громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають тимчасовий захист або інший статус, що дозволяє їм перебувати в країні, а також кваліфікацію медсестри або акушерки з мінімум 3-річним досвідом за останні 5 років.
  • Важливою умовою є також рівень володіння польською мовою (A1-A2) і готовність покращувати свої знання.
Заявки на участь приймаються до 31 грудня 2024 року за посиланням. Програма має на меті не лише допомогти в професійному розвитку медичних працівників, а й сприяти їхньому інтеграцій в польську громаду через поглиблене вивчення мови та освіту.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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