Як українські чоловіки призовного віку можуть перебувати в Чехії без закордонного паспорта — Finance.ua

Як українські чоловіки призовного віку можуть перебувати в Чехії без закордонного паспорта Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Як українські чоловіки призовного віку можуть перебувати в Чехії без закордонного паспорта

Відповідно до Закону «Про перебування іноземців», кожна особа повинна мати дійсний закордонний паспорт, аби перебувати на території Чеської Республіки легально. Але, все залежить від типу перебування.

Про це розповіла міжкультурна працівниця з Організації допомоги біженцям (OPU) Олександра Гарасимів в інтерв’ю Radio Prague International.

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За її словами, особи з тимчасовим захистом або візою толерантності, можуть продовжити своє перебування без наявного закордонного паспортa. Тобто закінчення дії документа не загрожує тим, що МВС не продовжить їм візи.

«Проте без дійсного закордонного паспорта, вони не зможуть подорожувати. Щодо інших типів перебування, то тут складніше, тому що навіть на офіційному інформаційному порталі для іноземців МВС Чехії написано, що іноземці в Чехії повинні мати дійсний закордонний паспорт, щоб їм могли продовжити візу», — наголосила Гарасимів.

Вона зазначила, що громадяни можуть отримати штраф за те, що перебувають на території Чеської Республіки без закордонного паспорта.

«Якщо все ж таки Міністерство внутрішніх справ не продовжуватиме дозволи на перебування без дійсного закордонного паспорта, якщо вони не видаватимуть паспорти іноземця (cizinecký pas), або посвідчення особи для виїзду за кордон (cestovní průkaz totožnosti), то думаю, що МВС може анулювати дозвіл на перебування у Чехії. Тоді людина не матиме іншого вибору, як податися на міжнародний захист. Однак є певні умови, якщо особа подається на міжнародний захист, півроку вона не може працювати, а також покидати територію Чеської Республіки», — пояснила експертка.

Вона додала, що якщо людина була знята з обліку, то після нового закону про мобілізацію їй однаково потрібно заново пройти цю процедуру. Тобто повернутися в Україну, знятися з військового обліку. Наприклад, якщо чоловік уже десять років перебуває на постійному консульському обліку в Чехії, тепер це нічого не змінює.

Гарасимів розповіла, що в Чехії є така можливість, як паспорт іноземця (cizinecký pas), але оформити його можуть тільки люди, котрі мають дозвіл на постійне проживання або додатковий захист (doplňková ochrana), це одна із форм міжнародного захисту. Цей паспорт, зазвичай, видають на 10 років, але його видають у тому випадку, якщо людина не може зі своєї держави отримати закордонний паспорт.

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Також є ще такий варіант, як посвідчення для виїзду за кордон (cestovní průkaz totožnosti), якщо у людини немає дійсного закордонного паспорта. Тому що закордонний паспорт потрібен не тільки для легального перебування в країні, а й в будь-яку інституцію.

Довідка Finance.ua:

міністерство юстиції Чехії повідомило, що Чехія не буде масово видавати Україні чоловіків, які ухиляються від служби в армії. Це пов’язано з Європейською конвенцією, яка виключає екстрадицію за військові злочини, такі як ухилення від військової служби, дезертирство або непокора наказу.

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